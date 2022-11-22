2022 Dünya Kupası'nda uzatma süreleri neden uzun? Katar'da uzatma dakikaları neden fazla oynanıyor?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda duraklama süreleri neden uzun?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası uzatma süreleriyle rekor kırdı

Şu ana kadar oynanan maçların duraklamaları hep uzun oldu

Bu FIFA'nın bir politikası

NE OLDU? Turnuvanın ikinci gününde oynanan üç maçta da duraklama süreleri uzun verildi. İngiltere'nin İran'ı 6-2 yendiği maçta her iki yarıda toplam yaklaşık olarak 30 dakika uzatma süresi verildi. Kaleci Alireza Beiranvand ile Harry Maguire'ın sakatlığı ve uzun VAR kontrolleri de bu kararda etkili oldu. Hollanda, Senegal'e karşı ikinci golünü uzatma dakikalarında attı. Ardından ABD ile Galler maçının sonuna dokuz dakika eklendi.

NE SÖYLENDİ? Efsane hakem ve FIFA hakemler komitesi başkanı Pierluigi Collina bunun nedenini ESPN'e şöyle anlattı: "Herkese topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesini söyledik. Daha fazla aktif zaman istiyorsanız bu tür fazladan ek sürelere hazır olmalısınız."

"Üç gol atılan bir maç düşünün. Bir gol sevinci normalde bir, bir buçuk dakika sürer. Bu yüzden atılan üç golle beş veya altı dakika kaybedersiniz. Yapmak istediğimiz şey maçın sonuna eklenen süreleri doğru hesaplamak. Bunu dördüncü hakem yapabilir, Rusya'da başarılı olduk ve Katar'da da aynısını yapmak istiyoruz."

BÜYÜK RESİM: Collina'nın yorumları, 2022 Dünya Kupası'nda çok fazla uzatma sürelerine şahit olacağımızı ve topun fiilen oyunda daha fazla kalacağını gösteriyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

DÜNYA KUPASI'NDA SIRADA NE VAR? Turnuvanın üçüncü gününde Arjantin ile Suudi Arabistan karşılaşacak. Danimarka, Tunus'a karşı mücadele verirken Meksika, Polonya karşısında ter dökecek. Ayrıca Fransa, Avustralya'ya karşı ilk maçını oynayacak.