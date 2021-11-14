Tüm dünyadan 32 takım, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Eleme aşamasında grupların tablosu son şeklini almaya yakınlaşırken, turnuvaya katılacak son takımlar ise play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek.

GOAL, 2022 Dünya Kupası grup elemelerine dair bilmeniniz gereken her şeyi derledi.

2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Bir diğer deyişle kura Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek.

Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.

2022 Dünya Kupası play-off'larına hangi takımlar katılacak?

UEFA'dan toplamda 12 takım, 2022 Dünya Kupası play-off'larında boy gösterecek.

Eleme gruplarında ikinci sırayı alan 10 takım, UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitiren; ancak Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk iki sırayı alamayan iki takımla birleşecek.

Devamında bu 12 ekip ise her biri dört takımdan oluşan üç gruba ayrılacak. Her grupta düzenlenecek yarı final ve final müsabakalarının ardından kazanan üç takım, Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren altı takım seri başı olacak ve play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.

2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi nereden izlenebilir?

FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlıyacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek.

Play-off maçları ne zaman oynanacak?

Play-off aşaması Tarih Yarı finaller 24-25 Mart Final 28-29 Mart

Mart 2022'nin sonunda, 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa play-off'ları tamamlanmış olacak.

Yarı final eşleşmeleri 24-25 Mart; final müsabakaları ise 28-29 Mart'ta oynanacak.

Konfederasyonlar arası play-off'lar ne zaman?

Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak son iki takım ise konfederasyonlar arası play-off'lar sonucu belirlenecek.

Bu aşamaya CONMEBOL, CONCACAF, AFC ve OFC'ten dört takım katılacak.

Turnuvaya gidecek takımlar, iki ayaklı eşleşmeler sonucu belirlenecek.