2022 Dünya Kupası: Hangi takımlar Katar'daki finallere katılmaya hak kazandı?

Ev sahibi Katar, turnuvaya otomatik olarak katılacak. Organizasyona katılmayı garantileyen diğer takımların listesi de burada.

2022 Dünya Kupası'na giden yol, önümüzdeki yılın aralık ayında gerçekleşecek olan uygun turnuva öncesinde gün geçtikçe daha keskin bir hale geliyor ve sona yaklaşılıyor.Y

Turnuvaya katılacak takımlar da giderek netleşiyor.

Goal, şimdiye kadar hangi takımların 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı hakkında bilmeniz gerekenleri açıklıyor. Bu sayfa, elemeler ilerledikçe güncellenmeye devam edecek.

2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

Takım Bağlı olduğu kurum Katılmaya hak kazandığı tarih Qatar AFC 2 Aralık 2010 Almanya UEFA 11 Ekim 2021

Katar, turnuvaya ev sahipliği yapacağı açıklandığında 2022 Dünya Kupası'na otomatik olarak ev sahibi olarak katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak olan Katar, bunu eleme oynamadan gerçekleştirecek.

Almanya, ekim 2021'de Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenerek turnuvaya katılmaya hak kazanan ikinci takım oldu.

Her federasyondan kaç takım 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanabilir?

AFC (Asya) Dünya Kupası finallerine Asya'dan dört veya beş takım katılacak.

CAF (Afrika) CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler) Üç takım doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na giderken dödrdüncü takım ise konfederasyonlararası play-off oynayacak.

CONMEBOL (Güney Amerika) Dört veya beş takım, Katar'da olacak.

UEFA (Avrupa) 13 takımla en fazla katılıma sahip olan kıta konumuda.

OFC (Okyanusya) sıfır veya bir takım katılacak.

*Her bir federasyondan kaç takımın 2022 finallerinde yarışacağını belirlemek için eleme aşamasının sonunda konfederasyonlar arası play-off düzenlenecek.

Dünya Kupası 2022 eleme programı

Konfederasyon Elemelerin başlangıç tarihi Elemelerin bitiş tarihi AFC 6 Haziran 2019 Haziran 2022 CAF 4 Eylül 2019 Mart 2022 CONCACAF 24 Mart 2021 Haziran 2022 CONMEBOL 8 Ekim 2020 Haziran 2022 OFC Mart 2022 Haziran 2022 UEFA 24 Mart 2021 29 Mart 2022

2022 Dünya Kupası hangi tarihte?

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da yapılacak.

Çeviri: Samet Çayır