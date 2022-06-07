2022-23 sezonunda Serie A maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Çizme'de son sezonu AC Milan şampiyon olarak tamamlamıştı.

2021-22 sezonunda Serie A Milan ve Inter arasında çekişmeli bir şampiyonluk yarışmasına tanık olmuştuk.

Şampiyonluğunu kutlayan Milan, puan farkıyla şampiyonluktan olan Inter, beklenen devamlılığı sağlayamayan Juventus, Napoli, Roma gibi köklü takımların da yer aldığı ve Avrupa’nın en dikkat çekici liglerinden biri Serie A’da yeni sezon hazırlıkları başlamak üzere.

Serie A maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2022-23 sezonunda İtalya Serie A karşılaşmaları D-Smart ve Tivibu ekranlarından naklen yayınlanacak.

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