2021 Golden Boy ödülünü Barcelona'nın yıldızı Pedri kazandı

2021 Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünü Barcelona'nın genç yıldızı Pedri kazandı.

İtalyan Tuttosport gazetesi ödülü her yıl Avrupa'nın en üst düzey liglerinden 21 yaş ve altı en iyi oyuncuya veriyor. Pedri de 2020 şampiyonu Erling Haaland'dan bayrağı teslim aldı.

Barça orta saha oyuncusu, Camp Nou'da toplamda 52 maça çıktığı ve İspanya Kral Kupası zaferinde önemli bir rol oynadığı olağanüstü bir yükseliş sezonunun ardından oldukça popüler oldu.

Ne söylendi?

Bu hafta 19 yaşına giren Pedri, Tuttosport'ta şunları söyledi: "Beni gururlandıran bu ödül için Tuttosport'a teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm jüri üyelerine ve bu inanılmaz 2021'de beni her zaman destekleyen taraftarlara da teşekkür ederim."

"Tabii ki Barça'ya, milli takıma, aileme, arkadaşlarıma ve her gün yanımda olan olmasalardı Golden Boy'u kazanamayacağım herkese çok teşekkür ederim."

Pedri ödül için kimlerle yarıştı?

Geçtiğimiz yaz EURO 2020'de İspanya ile mücadele eden ve Turnuvanın Genç Oyuncusu seçilen Pedri bu ödül için Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham, Bayern Münih'ten Jamal Musiala, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz ve takım arkadaşı Gavi gibi isimlerle yarışıyordu.

Golden Boy ödülünü daha önce 2006'da Cesc Fabregas, 2012'de ise Isco kazanmıştı.

2003'ten bu yana verilen Golden Boy ödülünü 2020'de Erling Haaland, 2019'da Joao Felix, 2018'de Matthijs de Ligt, 2017'de ise Kylian Mbappe kazandı.