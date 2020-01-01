2020 Goal 50'nin kazananları Robert Lewandowski ve Pernille Harder

Bayern Münih ve Chelsea forması giyen forvet oyuncuları, 2019-20 sezonundaki muhteşem performanslarıyla rakiplerini geride bıraktılar.

2020 Goal 50'nin kazananları Robert Lewandowski ve Pernille Harder oldu.

Müthiş bir sezonu geride bırakan 'in golcüsü Robert Lewandowski, 'den Kevin De Bruyne ile Goal 50'yi dört kez kazanan 'yi geride bırakarak kariyerinde ilk defa bu ödülü kazandı.

Polonyalı yıldız 2019-20 sezonunda Bayern Münih formasıyla çıktığı 47 resmi maçta tam 55 gole imza atarken, , Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

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Yıldız futbolcu, Lionel Messi, , Wesley Sneijder, Luka Modric ve geçen yılın kazananı Virgil van Dijk'ın ardından 2008 yılından bu yana her sene verilen ödülü kazanan altıncı farklı erkek futbolcu oldu.

Ödülü aldıktan sonra Goal'e açıklamalarda bulunan Lewandowski, “Bu ödülü almak mutluluk verici. Bireysel bir ödül kazandığınızda, bu bir ekstra oluyor. Futbol bir takım oyunu ama bireysel ödüllerin de benim için anlamı büyük. Her gün ortaya koyduğunuz büyük eforun bir gün karşılığının olacağını gösteriyor. Futbol oynamaya devam ettikçe bu oyuna olan açlığınızı sürdürmelisiniz. Kariyeriniz sona erdikten sonra neler kazandığınızı düşünebilirsiniz. Zirveye çıkmak zor ama orada kalmak daha da zor.” dedi.

Lewandowski, erkekler için belirlenen 25 kişilik listede Bayern Münih forması giyen 7 oyuncudan birisi. Listeye Alman devinden dahil olan diğer futbolcular ise Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Alphonso Davies ve geçtiğimiz yaz 'dan transfer edilen Thiago Alcantara oldu.

Listenin ikinci sırasındaki isim ise Manchester City forması altında geçtiğimiz sezon 20 asist yaparak Premier Lig'de Thierry Henry'ye ait olan bir sezondaki asist rekorunu egale eden Kevin De Bruyne oldu.

Geçen sezon formasıyla tarihinde bir sezon içinde 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk oyuncu olan Lionel Messi, kulübün kendisini neredeyse ayrılığa sürükleyen başarısızlığına rağmen, tarihe geçen bireysel performansıyla listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu.

İlk beş içindeki diğer isimler ise 'i Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyan isimlerden olan Neymar ve 'ta gollerine devam eden Cristiano Ronaldo oldu.

Neymar'ın takım arkadaşlarından Kylian Mbappe altıncı sırada yer alırken, Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretine son verdiği sezonda başrol oynayan isimlerden olan Van Dijk ise yedinci sıradan listeye dahil oldu.

Van Dijk'ın dışında listede kendilerine yer bulan diğer Liverpool oyuncuları ise Sadio Mane, Trent Alexander Arnold, Mohamed Salah ve Jordan Henderson oldu.

Listeye birden çok oyuncu sokan diğer takımlar ise La Liga şampiyonu (Karim Benzema ve Sergio Ramos), şampiyonu Juventus (Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala) ve Bundesliga devi (Erling Haaland ve Jadon Sancho) oldular.

Kadınlar kategorisinde ise Harder, 2019-20 sezonunda Wolsburg forması altında sergilediği etkileyici performansla mutlu sona ulaştı.

Bu sezon forması giyen Danimarkalı oyuncu, formasıyla çıktığı resmi maçlarda toplam 38 gole imza atarak takımının lig ve kupa şampiyonluklarının yanı sıra Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesinde de başrol oynadı.

Kazandığı ödül hakkında Goal'e konuşan Harder, “Bu tip bireysel ödülleri kazanmak her zaman çok güzel. Bana doğru işler yaptığımı ve doğru yolda olduğumu gösteriyor. Tabii bu ödülleri kazanmanız takımınız ve takım arkadaşlarınızla ilgili. Wolfsburg’da harika takım arkadaşlarım oldu. Orada harika zamanlar geçirdim.” dedi.

'in golcüsü Viviane Miedema ise geride bıraktığımız sezon Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde hem gol hem de asist kralı olmayı başararak listenin ikinci sırasında yer aldı.

Bu yaz 'dan ayrılarak Manchester City'ye transfer olan ve Fransız ekibinin forması altında geçen sezon dört kupa kaldırma başarısı gösteren İngiliz bek oyuncusu Lucy Bronze ise üçüncü sırada.

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Goal 50, her yıl geleneksel olarak verilen ve 12 aylık bir periyot içerisinde en iyi performansı sergileyen, 25’i erkek 25’i de kadın futbolcu olmak üzere toplamda 50 futbolcunun sıralandığı bir ödül.

Goal'ün dünya genelindeki 38 edisyonundaki şef editörler ve muhabirlerin oylarıyla belirlenen sıralamada adaylar, bu süreçteki istikrarları, büyük maçlardaki performansları, futbol mirasları ve oynadıkları takımların kulüp düzeyinde ve milli takım düzeyinde elde ettikleri başarılarla değerlendiriliyorlar.