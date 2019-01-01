2019 Kadınlar Dünya Kupası'nı 1,12 milyar kişi izledi

Fransa'da düzenlenen turnuva, en fazla izlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası oldu.

'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 1,12 milyar kişi tarafından izlendi ve organizasyon tarihinin en fazla izlenen turnuvası oldu.

FIFA'nın yayımladığı rapora göre 1,12 milyar kişinin izlediği 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, izlenme rekoru kırdı.

'nin, 'yı 2-0 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştığı final maçı ise 260 milyon kişi tarafından canlı izlenerek, turnuva tarihinde en fazla takip edilen mücadele oldu.

Daha önce en çok izlenen turnuva olan Kanada'daki 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 764 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Sekiz kez oynandı

İlk olarak 1991 yılında Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 2019 yılında sekizinci kez oynandı.

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Amerika Birleşik Devletleri dört şampiyonlukla turnuvayı en çok kazanan takım konumundayken en yakın takipçisi iki kez ipi göğüsleyen taraf oldu. Norveç ve 'nın ise kadınlar futbolunun en büyük organizasyonunda birer şampiyonluğu bulunuyor.