Futbol camiasında büyük tartışmalara yol açan bir olayda, eski Fransa milli oyuncusu Benjamin Mendy, Rusya'da Fransa milli takımıyla kazandığı 2018 Dünya Kupası'nın resmi kopyasını 62.200 ABD doları, yani yaklaşık 54.000 euro karşılığında sattı.

Bu tercih bazıları için şaşırtıcı görünebilir; çünkü herhangi bir futbolcunun kariyerindeki en değerli başarıdan vazgeçmesi alışılmış bir şey değildir. Ancak 32 yaşındaki sol bek, kupayı, spor hatıra eşyaları konusunda uzmanlaşmış ünlü Amerikan müzayede evi "Goldin" tarafından düzenlenen "Dünya Futbol Müzayedesi - İkinci Bölüm" etkinliği kapsamında satışa çıkarmaya karar verdi.

Mendy tam olarak ne sattı?

Satılan şey, FIFA'nın sakladığı orijinal kupa değil, FIFA ve Fransa Futbol Federasyonu'nun her dünya şampiyonu oyuncuya kişisel bir hatıra olarak verdiği resmi ve birebir aynı kopyadır.

Fransız "RMC" ağının "Sportune" platformundan aktardığına göre, satılan kopya, kaynağını kanıtlayan ve bizzat Benjamin Mendy'nin el yazısıyla imzalanmış bir orijinallik belgesiyle birlikte geldi.

Kopya, Moskova finalinin ve Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenmesinin anısını ölümsüzleştiren bir kabartma taşıyor. Ayrıca üzerinde hafif kullanım izleri ve tabanında küçük bir çatlak görülüyor; bu da geçtiğimiz yıllar boyunca sergilendiğini ve onun tarafından saklandığını doğruluyor.

Müzayede, dikkat çekici bir rekabete sahne oldu; teklif sayısı, 25 Temmuz 2026'da, yani İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasından birkaç gün sonra kapanmadan önce 38'e ulaştı.

Mendy kupayı satmakla yetinmedi, aynı müzayedede 2018 dünya şampiyonluğu yüzüğünü de satışa çıkardı. Bu, Paul Pogba'nın Rusya'daki şampiyonluğun ardından Fransa milli takımındaki tüm arkadaşlarına hediye ettiği lüks yüzüktü.

"Goldin" tarafından düzenlenen müzayede, aralarında Pelé, Lionel Messi ve Lamine Yamal gibi efsane ve yıldızlara ait kartlar ve hatıra eşyalarının da bulunduğu, nadir futbol koleksiyon parçalarından oluşan büyük bir grubu bir araya getirdi.

Dünya zaferinden Polonya'ya

Le Havre akademisinden yetişen ve Marsilya ile Monaco formalarıyla parlayan Mendy, 2017 yazında 58 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olduğunda dünyanın en pahalı savunmacısı olmuştu.

Kariyeri, tecavüz suçlamalarının ardından 2021 yılında tamamen durmuş; iki yıllık uzaklaştırma ve tutuklu geçirdiği bir dönemin ardından, Temmuz 2023'te tüm suçlamalardan kesin olarak beraat etmişti.

Beraatinin ardından Lorient ve Zürih kapılarından geri dönmeye çalıştı ancak kayda değer bir başarı elde edemedi. Nihayet Eylül 2025'te Pogon Szczecin kulübüyle imza atarak Polonya'da yeni bir başlangıç buldu; takımı geçen sezonu dokuzuncu sırada tamamladıktan sonra sözleşmesini yakın zamanda bir yıl daha uzattı.

Mendy, Polonya Ligi'ni tercih etme nedenini Kasım 2025'teki önceki açıklamalarında şöyle açıklamıştı: "Pogon kulübü yönetiminin yaklaşımının belirleyici bir rolü oldu ve formumu geri kazanmam için yeterli zamana sahip olmam benim için gerekliydi. İlk andan itibaren orada rahat hissettim.

Antrenörler bana stadyumumuzun, maç fikstürünün ve genel atmosferin videolarını gösterdiğinde şaşırdım. Polonya'da olmayan insanlar Polonya futbolunun ne kadar güzel olduğunun farkında değil."