"2018'den beri süren korkunç lanet"... Messi ve takım arkadaşlarını da etkileyecek mi?

Yarın Pazar akşamı New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak Arjantin-İspanya maçı, sadece şampiyonluk mücadelesinden ibaret değil; zira “Tango” takımının üzerinde, 2018 Rusya Dünya Kupası’ndan bu yana süren tuhaf bir lanet var: Bu lanete göre, eleme turlarında İngiltere’yi 2-1 yenerek geçen her milli takım, final maçını kaybediyor.

"Marca" gazetesine göre, bu lanet 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ise Fransa'yı vurdu; her iki takım da "Üç Aslanlar"ı aynı skorla mağlup ettikten sonra sırasıyla Fransa ve Arjantin'e karşı final maçlarını kaybetti.

Bu durum, bu yılki turnuvanın yarı finalinde de tekrarlandı; Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek İspanya karşısında tehlike çemberine girdi. Arjantin'in bu laneti kıracak mı yoksa üçüncü kurbanı mı olacağı ise merak konusu.

Bu seri, 2018 Rusya Dünya Kupası yarı finalinde başladı. İngiltere, Hırvatistan karşısında erken öne geçse de, turnuvanın sürpriz takımı skoru eşitledi ve uzatmalarda Mandžukić’in golüyle maçı kazandı; ancak finalde Fransa’ya 4-2 yenildi.

2022 Katar Dünya Kupası’nda ise Fransa, çeyrek finalde İngiltere ile karşılaştı. “Les Bleus” bir gol öne geçti, ancak Kane penaltıdan skoru eşitledi. 78. dakikada Giroud tekrar öne geçirdi ve 84. dakikada İngiliz forvet ikinci bir penaltıyı kaçırdı; maç 2-1 Fransa lehine sona erdi.

Ancak Hırvatistan gibi Fransa da, Mbappé’nin tarihi hat-trickine rağmen normal ve uzatma sürelerinde 3-3 berabere biten, penaltı atışlarıyla sonuçlanan destansı bir maçta finalde Arjantin’e yenildi.

Ancak tarih, Arjantin’e bir umut ışığı sunuyor; zira Arjantin, 1986 Meksika Dünya Kupası’nda bu laneti kırmıştı. Çeyrek finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup etmiş ve bu galibiyette Maradona’nın ünlü iki golü –biri “Tanrı’nın Eli”, diğeri efsanevi bir hareketle atılmıştı– büyük rol oynamıştı. Ardından Arjantin, Almanya’yı yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Brezilya ise 2002 Dünya Kupası’nda Arjantin’in senaryosunu tekrarladı; çeyrek finalde Rivaldo ve Ronaldinho’nun golleriyle İngiltere’yi 2-1 mağlup etti ve ardından finalde Ronaldo’nun iki golüyle Almanya’yı yenerek beşinci şampiyonluğuna ulaştı.

Yarın Pazar günü oynanacak maç, Arjantin’in 2018’den beri peşini bırakmayan laneti kırma yeteneğinin gerçek bir sınaması olacak; yoksa kurbanlar listesine katılıp mavi-beyaz formalarına dördüncü yıldızı ekleme fırsatını kaçıracak mı?