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2018-19 sezonu ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

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Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak Perşembe günü gece yarısında sona erecek.

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi.

İkinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de 31 Ocak Perşembe günü gece yarısında sona erecek.

Türkiye, Avrupa ve Çin'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

ÜLKE KAPANIŞ TARİHİ
Türkiye 31 Ocak Perşembe
İngiltere 31 Ocak Perşembe
İspanya 1 Şubat Cuma
Almanya 31 Ocak Perşembe
İtalya 31 Ocak Perşembe
Fransa 1 Şubat Cuma
Hollanda 1 Şubat Cuma
Portekiz 31 Ocak Perşembe
Rusya 23 Şubat Cumartesi
Çin 28 Şubat Perşembe

Transfer dönemi bittikten sonra kulüpler oyuncu satışı yapabiliyor mu?

Ara transfer dönemi sona erdiğinde takımlar kadrolarına transfer yapamaz. Ancak oyuncu satışı yapmaya devam edebilir. Örneğin bir Türk kulübü her hangi bir oyuncusunu 1 Şubat Cuma günü transfer dönemi henüz bitmeyen ülkelerdeki takımlardan birine satabilir.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kadroları ne zaman belli olacak?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar yeni kadrolarını 1 Şubat akşamına kadar UEFA'ya bildirmek zorundalar.

Ara transfer döneminde transfer edilen oyuncular Avrupa kupalarında oynayabiliyor mu?

Ara transfer döneminde kulüpler kadrolarında üç oyuncu değişikliği yapabiliyor.

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Geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan değişiklik sonrası kulüpler, Avrupa Ligi'nde veya Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk yarısında görev almış bir oyuncuyu transfer etmiş olsalar da Avrupa kadrolarına dahil edebilecekler.

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