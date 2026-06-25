2014'teki hayal kırıklığından sonra Kore'nin Samson'una yönelik efsanevi bir uyarı

Güney Kore’nin efsane futbolcusu Park Ji-sung, dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası’nda Güney Afrika’ya 0-1 yenildikten sonra ülkesinin milli takımının performansını eleştirdi.

Song, şu anda yaşananları, 2014 Dünya Kupası'nda grup aşamasında turnuvaya veda eden Güney Kore milli takımının hayal kırıklığı yaratan performansına benzetti.

Maça kaptan Song'u yedek kulübesinde bırakarak başlayan Güney Kore milli takımı, en iyi üçüncü takımlar arasında bir üst tura yükselme şansını hala elinde tutsa da, Park turnuvada daha ileriye gidebilecekleri konusunda pek iyimser görünmüyor.

Reuters ajansı, Park’ın maçın televizyon yorumunda yaptığı açıklamaları yayınladı. Park, “Kendimizi gözden geçirmeli ve şunu sormalıyız: Bu maça gerçekten kazanmak amacıyla mı çıktık?” dedi.

Park, “Saldırı konusunda net bir plan yoktu. Bu sorun, Dünya Kupası maçları boyunca başımızın belası oldu. Görünüşe göre hazırlık aşamasında bazı önemli hususlar açıkça ihmal edilmiş.” diye ekledi.

Güney Kore milli takımı, turnuvaya Çek Cumhuriyeti’ni 2-1 yenerek başlamıştı, ancak daha sonra Meksika ve Güney Afrika’ya karşı aldığı mağlubiyetlerde gol atamadı.

Bu sönük performanslar, Park’ın zihninde 2014 Dünya Kupası’nı canlandırdı; o turnuvada takım, bir beraberlik ve iki mağlubiyetin ardından grup aşamasında elenmişti.

2002 Dünya Kupası’nda kendi evinde yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Güney Kore milli takımının en önemli yıldızlarından biri olan Park, “2014 Dünya Kupası’nda yaptığımız hataları gözden geçirmek için yeterli zamanımız vardı” dedi.

“Ancak bu sefer de hazırlık süreci ve sonuçlar, o zaman yaşananların bir tekrarı gibi görünüyor” diye ekledi.

“32’li tura yükselme şansı hâlâ mevcut olsa da, performans bu şekilde devam ederse o turda iyi bir performans sergileyebileceğimize dair kendime güvenim yok” diye sözlerini tamamladı.