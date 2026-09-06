Fiorentina Kulübü pazar akşamı yaptığı açıklamayla Fabio Grosso’nun teknik direktörlük görevine son verildiğini duyurdu. La Viola yeni sezona son derece hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı ve bu durum 2006 Dünya Kupası kahramanının şimdi koltuğuna mal oldu. Grosso bu yaz Floransa’da göreve getirilmişti ve sonunda üçü Serie A’da olmak üzere yalnızca dört maçta takımın başındaki isim oldu. Tam da Grosso’nun göreve getirilmesinden önce Fiorentina’dan ayrılan Paolo Vanoli, şimdi görevi devralmak için en güçlü aday konumunda.

Fiorentina’nın sahibi Giuseppe Commisso, bu yılın ocak ayında babası Rocco’nun vefatının ardından görevi devralmış ve Serie A’daki kısır geçen yılların ardından taraftarlara daha iyi bir dönem sözü vermişti. İtalyan asıllı Amerikalı iş insanı, bu yaz transfer piyasasında yaptığı dev harcamalarla sözünü eyleme de döktü.

Toplam 150 milyon avroluk bir bedelle Christ Oulaï (Trabzonspor), Arthur Atta (Udinese), Mateo Pellegrino (Parma), Beto (Everton), Viery (Grêmio), Giovanni Fabbian (Bologna), Marco Brescianini (Atalanta) ve Víctor Valdepeñas (Real Madrid) transfer edildi.

Bunun yanı sıra Franco Mastantuono (Real Madrid), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur), Wilfried Gnonto (Leeds United), Álex Jiménez (AFC Bournemouth), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal) ve Alieu Njie (Torino) satın alma opsiyonlu ya da opsiyonsuz olarak kiralandı.

Buna karşılık Moise Kean (Como) ve Rolando Mandragora (Torino) ile sadece daha büyük isimlerden ikisi ayrıldı. Bu nedenle sezon öncesi beklentiler yüksekti ve Grosso yönetiminde sonuçların Stadio Artemio Franchi’ye geri dönmesi gerekiyordu.

Fiorentina, ilk haftada Donyell Malen’in hat-trick’inin de etkisiyle deplasmanda AS Roma’ya 4-0 mağlup oldu. Daha da acı olan ise ikinci haftada kendi sahasında alt sıralarda yer alan Frosinone’ye karşı alınan 0-3’lük yenilgiydi. Sonraki maçın da, Kian Fitz-Jim’in yıldızlaştığı Torino’ya karşı iç sahada 1-2 kaybedilmesinin ardından Commisso harekete geçti ve Grosso’nun görevine son verdi.

Kulübün internet sitesindeki dikkat çekici derecede kısa açıklamada, "ACF Fiorentina, Fabio Grosso’nun bugünden itibaren A takım teknik direktörlüğü görevinden alındığını duyurur" denildi. 48 yaşındaki Grosso, takımını İtalya Kupası’nda bir üst tura taşımış olsa da, yirmi yıl önce çok daha güzel günler yaşamıştı. O dönemde Fransa’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde belirleyici penaltıyı gole çevirmişti.

Transfer uzmanı Matteo Moretto’ya göre Grosso’nun yerine geçmek için en güçlü aday Vanoli. 54 yaşındaki İtalyan, Kasım 2025’te o sırada düşme hattında bulunan Fiorentina ile bir yıl artı bir yıllık opsiyon içeren sözleşme imzalamıştı. Vanoli kulübü on beşinci sıraya taşıdı, ancak yönetimin sözleşmesindeki opsiyon konusunda tereddüt yaşaması nedeniyle ayrılma kararı aldı.