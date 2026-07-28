Forvetin menajeri Pini Zahavi’nin Polonya spor portalı WP SportoweFakty'ye verdiği röportajda açıkladığı üzere, Lewandowski’nin 2026’nın başında adı açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübünden son derece cazip bir teklif aldığı ve ilk etapta bunu kabul etmek istediği ortaya çıktı.

Zahavi, "Doğru, Robert Suudi Arabistan’a gitmek istiyordu. Orada bizi çok büyük bir paranın beklediğini de biliyorduk" dedi ve teklif edilen rakamları da açıkça paylaştı. Forvetin iki yıllık bir sözleşmeye imza atması ve bunun karşılığında astronomik bir rakam olan 200 milyon euro (yıllık 100 milyon euro) kazanması öngörülüyordu.

Sonuçta Lewandowski, teklifi kabul etmemeye ve bunun yerine Barcelona’da kalmaya karar verdi. Ancak Katalan ekibinde aldığı süreler giderek azalınca ve Barça teknik direktörü Hansi Flick, 37 yaşındaki oyuncuya düzenli olarak ilk 11’de başlama garantisi veremeyince, ayrılık isteği netleşti.

Zahavi, "Robert’a ilk 11 garantisi veremediler ve bu, onun için paradan daha önemliydi. Deco ile Hansi’nin Robert’ın Barcelona’daki geleceği için başka vizyonları vardı, bu yüzden belli bir noktadan sonra diğer seçenekleri düşünmeye başladık" ifadelerini kullandı.

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Robert Lewandowski, Chicago Fire formasıyla ilk maçına çıktı

Haziran sonunda Chicago Fire, Polonya Milli Takımı formasını 167 kez giyen (89 gol) futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Barcelona ile sözleşmesi zaten 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti, bu nedenle MLS kulübü İspanyol ekibine bonservis bedeli ödemedi.

Lewandowski, Almanya, İspanya ve Polonya’da toplam 14 kez lig şampiyonluğu yaşayan ve Bayern Münih ile 2020’de Şampiyonlar Ligi’ni kazanan bir oyuncu olarak, daha mayıs ayında sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. Bundan önce ise Polonya ile Dünya Kupası play-off’larında İsveç’e elenmişti.

37 yaşındaki oyuncu, Chicago’da eski Bayern Münih takım arkadaşı Bastian Schweinsteiger’in izinden gidiyor; Schweinsteiger 2019’dan itibaren bir yıl MLS’te forma giymişti. Lewandowski yeni kulübü adına ilk maçına da çıktı; ancak Inter Miami’ye 3-2 kaybedilen karşılaşmada Polonyalı oyuncu etkisiz kaldı.