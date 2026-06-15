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20 dakika İspanya'yı kurtarmak için yeterli değil, Yamal

İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
L. Yamal
İspanya
Cabo Verde
ABD

El Matador erken bir tökezleme yaşadı

İspanyol oyuncu Lamine Yamal, sakatlığının ardından bugün Pazartesi akşamı 2026 Dünya Kupası 8. Grup'un ilk turu kapsamında Cape Verde ile oynanan maçta 71. dakikada milli takımına katıldı.

Yamal, Barcelona'daki takım arkadaşı Gavi'nin yerine oyuna girerek sağ kanatta tehlike yaratmaya çalıştı, ancak İspanya'yı 0-0 berabere kalan maçtan kurtaramadı.

Yamal, 22 Nisan'da Barcelona'nın Celta Vigo ile oynadığı maçta sakatlanmış ve o günden beri sahalardan uzak kalmıştı. Yaklaşık iki ay sonra, Cape Verde maçında sahalara geri döndü.

Beklendiği gibi, İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, genç Barcelona yıldızını yedek olarak sahaya sürdü. İspanyol basınında yer alan haberlerde, sakatlıktan dönen oyuncunun ilk 11'de yer almayacağı tahmin ediliyordu.

İspanya ve Yeşil Burun Adaları, yarın Salı günü sabahın erken saatlerinde karşılaşacak olan Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte 8. grupta yer alıyor.

Dünya Kupası
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İspanya
ESP
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Suudi Arabistan
KSA
Dünya Kupası
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Uruguay
URU
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV
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