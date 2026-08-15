Bild gazetesinin haberine göre Mohamed Ali Zoma, çok sayıda kulübün ilgisini çekmiş durumda. Fransız Ligue 1 ekipleri RC Lens ve Paris FC’nin adı geçiyor. Ancak başka kulüplerin de 22 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği belirtiliyor.

Ancak kulüp, Zoma için kayda değer bir bonservis bedeli talep ediyor. Sportif direktör Joti Chatzialexiou, geride kalan hafta sonunda Dynamo Dresden’e karşı 3-0 kazanılan maçın ardından, “Bunu düşünmek bile istemiyorum, oyuncuyu takımda tutmak istiyorum. Diğerleri de onun ucuz bir oyuncu olmadığını mutlaka biliyordur” dedi. Söz konusu karşılaşmada parlayan yıldız, Nürnberg’in üç golünü de kaydetmişti. Denetim kurulu başkanı Peter Meier ise daha önce bonservis bedeli olarak en az 20 milyon euroyu gündeme getirmişti.

Buna rağmen Orta Frankonya ekibi yüksek gelirlere bağımlı değil; bu da teknik direktör Miroslav Klose’ye Zoma’nın takımda kalacağı yönünde umut veriyor. Klose, “Futbolda işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini biliyoruz ama ben bununla zerre kadar ilgilenmiyorum. Burada kendini çok iyi hissettiğini biliyorum. Bir yere gitmek istediği yönünde bir hisse kapılmış değilim” ifadelerini kullandı.

1. FC Nürnberg: FCN son dönemde hangi yetenekleri yüksek bedellerle sattı?

FCN, son yıllarda Stefanos Tzimas (26,5 milyon euro), Can Uzun (13 milyon euro), Casper Jander (12 milyon euro) ve Nathaniel Brown’dan (11,75 milyon euro) önemli gelir elde etti. Son adı geçen oyuncu, yaz aylarında FC Bayern Münih’e yaklaşık 50 milyon euro değerindeki transferi sayesinde bir sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle kasaya bir miktar daha para girmesini sağladı.

Nürnberg, Zoma’yı geçen yıl İtalya 3. Lig ekibi UC AlbinoLeffe’den kadrosuna katmıştı. Edinilen bilgilere göre bonservis bedeli 1,5 milyon euroydu, bu nedenle kulüp bir satış durumunda devasa bir transfer kârı elde edebilir.

İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki Lecco iline bağlı bir belediye olan Merate doğumlu Zoma’nın ayrıca Fildişi Sahili kökleri de bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Greuther Fürth’e karşı oynanan prestijli Frankenderby’de de ilk 11’de yer aldı.

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