1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı, play-off maçları ne zaman?

Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off'a katılacak takımlar biri hariç belli oldu.

1.Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonunda play-off potası belli oldu.

Haftaya başlamadan önce iki takımın play-off hakları kesinleşmişti. İstanbulspor ve Altay, sezonu 3-6 basamakları arasında bitirmeyi garantilemiş ama sıralamadaki yerleri kesinleşmemişti.

Mustafa Denizli ile ilk maçına geçen hafta Ümraniyespor karşısında çıkan Altay, İzmir'de Bandırmaspor'u konuk etti.

Altay, iki penaltı kaçırdığı maçta Deniz Kadah ve Eren Erdoğan'ın (2) golleriyle 20 dakikada 3-0'ı yakaladı. Bandırmaspor, Mehmet Yiğit, Doğancan Davas ve Abdurrahim Dursun ile geri döndü. Altay son dakikada Ziya'nın attığı golle 4-3 kazandı.

Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'a konuk olan İstanbulspor ise rakibini Abazaj ve Levent Ayçiçek'in golleriyle 2-0 yendi.

İlk altı biletini alan son takım ise Altınordu oldu. İzmir ekibi Balıkesirspor deplasmanında Enis Destan, Ahmet İlhan Özek (2), Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener'in golleriyle güldü. Altınordu, 2014-15 sezonunda adım attığı 1.Lig'de ilk defa play-off oynayacak. İzmir ekibi dört sezonda yedinci sırada kalmıştı.

Yedinci sıradaki Keçiörengücü, Bursaspor'u 3-0 yenmesine rağmen ilk altıya kendini atamadı.

Bu sonuçlarında ardından İstanbulspor, dördüncu, Altay beşinci ve Altınordu altıncı oldu

Üçüncü kim olacak?

Play-off'a kalacak son takım ise akşam saatlerinde belli olacak. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor, Süper Lig'e doğrudan çıkmak istiyor. Bu üç takımdan ikisi amaçlarına ulaşacak, bir tanesi ise üçüncü sırada kalıp play-off'tan şansını deneyecek.

Play-off eşleşmeleri

Sezonu üçüncü bitirecek takım Altınordu ile eşleşecek.

İstanbulspor ise Altay ile kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında sezon içinde oynanan iki maçı da İstanbulspor kazanmıştı. Sarı-siyahlılar İstanbul'da 2-1, İzmir'de ise 3-1'lik skorlarla güldü.

Play-off maçları ne zaman

TFF 1. Lig'de yarı finalin ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi oynanacak. İkinci karşılaşmalar ise 21 Mayıs Cuma günü yapılacak. Final müsabakası ise 25 Mayıs Salı günü olarak belirlendi. Finale ev sahipliği yapacak stadyum ise henüz açıklanmadı.