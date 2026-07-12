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1992'den beri... Dünya Kupası yarı finalinde eşi benzeri görülmemiş bir olay

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
İngiltere
Arjantin
ABD
Fransa
İspanya

Dünyanın en güçlü dörtlüsünün tarihi bir anı

2026 Dünya Kupası’nın bu yılki turnuvası sürprizler ve heyecanla doluydu; ancak belirleyici aşamalarında, en önde gelen milli takımların yarı finale yükselmesiyle, dünya futbolundaki güç dengesini yansıtan bir tablo ortaya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sıralamasında tarihinde ilk kez, dünya sıralamasında ilk dört sırada yer alan milli takımlar Dünya Kupası yarı finaline yükseldi. Arjantin’in uzatmalarda İsviçre’yi 3-1 yenerek zorlu bir mücadelenin ardından yarı finale yükselmesiyle, 1992 yılında milli takımlar dünya sıralamasının başlatılmasından bu yana daha önce hiç gerçekleşmemiş tarihi bir tablo tamamlandı.

Arjantinli TYC ağına göre, milli takımları yıl boyunca elde ettikleri sonuçlara göre değerlendiren FIFA sıralamasının uygulanmaya başlanmasından bu yana, 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselenler arasında dünya sıralamasında ilk dört sırada yer alan takımların bir arada yer aldığı bir durum daha önce hiç yaşanmamıştı.

Mevcut dünya sıralamasında Fransa ilk sırada yer alırken, onu Arjantin, İspanya ve İngiltere takip ediyor.

Arjantin, turnuvaya sıralamanın zirvesinde başlamış olsa da, Fransa, ABD, Meksika ve Kanada’da devam eden Dünya Kupası maçları sırasında birinciliği ele geçirdi.

Dünya Kupası
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Fransa
FRA
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İspanya
ESP
Dünya Kupası
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İngiltere
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Arjantin
ARG

Fransız milli takımı, Salı günü Dallas'taki stadyumda ilk yarı final maçında İspanya ile karşılaşacak; Arjantin ise Çarşamba günü Atlanta'da İngiltere ile karşılaşacak.

Kazanan iki takım, 19 Temmuz’da New York/New Jersey Stadyumu’nda oynanacak final maçına yükselecek.

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