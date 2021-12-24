18 yaşındaki futbolcu maç esnasında hayatını kaybetti

İtalyan futbolunda yaşanan trajedi herkesi yasa boğdu.

Adrien Sandjo, Piedmont-Valle d'Aosta U-19 liginde Beppe Viola sahasında çıktığı karşılaşmada rahatsızlanarak aniden yere yığıldı.

Henüz 18 yaşındaki futbolcuya ilk müdahale saha içinde gerçekleşti ve ardından genç futbolcu acil servise nakledildi.

Maç esnasında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sandjo, altı saatlik müdahalenin ardından kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşerek hayata gözlerini yumdu.

Ne söylendi?

Adrien'in annesi ve küçük kız kardeşiyle temasta olan CIT Turin başkanı Angelo Frau, hayatını kaybeden 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu karşılaşmayı büyük bir duygula bekliyordu. Bizi eğitimi ve tutkusuyla etkilemişti. Sağlığı için gerekli tüm kontroller yapılmıştı."

Eriksen ve Sergio Agüero da kalp rahatsızlığı geçirdi

Christian Eriksen, EURO 2020'de ülkesi Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada kalp krizi geçirdi ve o maçtan bu yana sahalardan uzak.

Eriksen'in yeniden forma giyip giymeyeceği belirsizliğini korurken Danimarkalı yıldız kariyerine devam etmek istiyor.

Sergio Agüero ise La Liga'da ekim ayı sonunda Barcelona formasıyla çıktığı Alaves maçında kalp rahatsızlığı yaşayarak oyundan ayrıldı. Karşılaşmanın ardından bir daha forma giyemeyen Arjantinli yıldız kalp problemleri nedeniyle futbola veda etti.