18 yaşına giren Yamal'ın başı belada: Doğum günü partisi olay oldu! Yasal işlem başlatılacak

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Yamal, doğum günü partisinde yaptıklarıyla kınandı.

NE OLDU?

18 yaşına girdikten sonra Katalonya'da kazançlı yeni bir sözleşme imzalamak üzere serbest bırakılan genç yıldız, hayatında önemli bir dönüm noktasına ulaştıktan sonra arkadaşları ve ailesiyle kutlamalarla dolu bir hafta sonu geçirdi.

BÜYÜK RESİM

Ancak Yamal, doğum günü galasında düzenlenen eğlenceye cücelikli kişileri dahil etmesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. İspanya Fiziksel ve Organik Engelliler Konfederasyonu'nun (COCEMFE) üye kuruluşu olan Akondroplazi ve Cüceliğe Bağlı Diğer İskelet Displazileri Olan Kişiler Derneği (ADEE), Barca'nın yıldız oyuncusunu kınadı.

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BİLİYOR MUSUN?

ADEE, "klişeleri sürdürdüğü, ayrımcılığı körüklediği ve akondroplazi veya diğer iskelet displazisi olanların ve tüm engelli insanların imajını ve haklarını zedelediği" gerekçesiyle "tahammül edilemez" olarak değerlendirdikleri davranışlara karşı yasal ve sosyal işlem başlatma sözü verdi.

ADEE NE DEDİ

Engelli bireylerin onurunu koruyan ADEE, başkanı Carolina Puente'nin derneğin resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, "21. yüzyılda cücelik hastalarının özel partilerde eğlence amaçlı kullanılmaya devam etmesi kabul edilemez ve bu tür olaylar Lamine Yamal gibi tanınmış kişileri de içerdiğinde durum daha da vahim. Toplumumuzun onuru ve hakları hiçbir koşulda hiç kimse için eğlence değildir." dedi.

Puente şunları ekledi: "Toplumsal nüfuz sahibi bir kişi bu tür durumlara karıştığında, zarar daha da büyük olur, çünkü topluma -özellikle gençlere- ayrımcılığın kabul edilebilir olduğunu gösterir. Farklılıkların nesneleştirilmesini ortadan kaldırmalı ve insanları saygı ve eşitlik konusunda eğitmeliyiz.

Sessiz kalmayacağız. Toplumumuzun onurunu ve haklarını her alanda savunacağız ve bu tür eylemlerin bir daha asla yaşanmaması için hesap sorulmasını talep edeceğiz. Akondroplazi veya iskelet displazisi olan tüm bireyleri Dernekle iletişime geçmeye davet ediyoruz: Desteklemek, yol göstermek ve yeni fırsatlar yaratmak için buradayız.

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ADEE NE DEDİ

Engelli bireylerin onurunu koruyan ADEE, başkanı Carolina Puente'nin derneğin resmi web sitesinde yaptığı açıklamada , "21. yüzyılda cücelik hastalarının özel partilerde eğlence amaçlı kullanılmaya devam etmesi kabul edilemez ve bu tür olaylar Lamine Yamal gibi tanınmış kişileri de içerdiğinde durum daha da vahim. Toplumumuzun onuru ve hakları hiçbir koşulda hiç kimse için eğlence değildir." dedi.

Puente şunları ekledi: "Toplumsal nüfuz sahibi bir kişi bu tür durumlara karıştığında, zarar daha da büyük olur, çünkü topluma -özellikle gençlere- ayrımcılığın kabul edilebilir olduğunu gösterir. Farklılıkların nesneleştirilmesini ortadan kaldırmalı ve insanları saygı ve eşitlik konusunda eğitmeliyiz.

Sessiz kalmayacağız. Toplumumuzun onurunu ve haklarını her alanda savunacağız ve bu tür eylemlerin bir daha asla yaşanmaması için hesap sorulmasını talep edeceğiz. Akondroplazi veya iskelet displazisi olan tüm bireyleri Dernekle iletişime geçmeye davet ediyoruz: Desteklemek, yol göstermek ve yeni fırsatlar yaratmak için buradayız.