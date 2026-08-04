Bunu Bild gazetesi salı günü bildirdi. Buna göre ok gibi hızlı 27 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan'da Al Ittihad'da artık kendini iyi hissetmiyor ve Bayer 04'e geri dönmek istiyor.

Diaby, 2019 ile 2023 yılları arasında Leverkusen'de kariyerinin en iyi dönemini yaşadı. 172 resmi maçta 49 gol ve 47 asist üretti, ardından 55 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Sadece bir yıl, 54 resmi maç ve 21 gole katkının ardından 60 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu; burada en azından 71 maçta 31 asist yaptı.

Diaby, Bayer Leverkusen'e muhtemelen 30 milyon euroya mal olacak

Ancak şimdi, mali açıdan son derece kazançlı olduğu kesin olan bu Saudi Pro League macerasının yeniden sona ermesi bekleniyor. Söz konusu haberde, Leverkusen'de sportif direktör Simon Rolfes ile temasın hiç kopmadığı belirtiliyor. Hatta dönüşe ilişkin görüşmelerin artık oldukça ileri aşamada olduğu ifade ediliyor.

Leverkusen'in, Inter Milan ve Benfica Lizbon'un da ilgilendiği Diaby için muhtemelen 30 milyon euro ödemesi gerekecek. Ancak Diaby'nin kendisinin Rheinland'a dönüş için maaşında büyük bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. Al Ittihad'da net 10 milyon euro kazandığı söyleniyor. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.

Leverkusen ekibi, yedi yıl önce kanat oyuncusunun bonservisi için Paris Saint-Germain'e 15 milyon euro ödemişti. Diaby'nin yeni teknik direktör Carles Martinez'in 4-3-3 sistemine ideal şekilde uyacağı ve Lyon'dan 29,5 milyon euroya gelen yeni transfer Afonso Moreira ile birlikte oldukça etkileyici bir kanat ikilisi oluşturacağı belirtiliyor.

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