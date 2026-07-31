170 milyon sterlin, Manchester United'ın işini zorlaştırıyor

Manchester United'ın, Newcastle United'ın sol beki Lewis Hall'u kadrosuna katma girişimlerinin, transferi bir yıl daha erteleyebilecek büyük engellerle karşı karşıya olduğu görülüyor. Bunun nedeni ise Newcastle yönetiminin oyuncuya sıkı sıkıya bağlı olması ve yaz transfer döneminde gerçekleştirilen bir dizi büyük anlaşmanın ardından kulübün mali durumunun iyileşmesi.

Lewis Hall, Newcastle'ın deplasman maçlarında giyeceği yeni formanın tanıtım töreninde dikkatleri üzerine çekti. Zira kulübün resmi açıklamasında sözlerine yer verilen tek oyuncu oydu ve açıklamada kendisi "küçüklüğünden beri Newcastle taraftarı" olarak tanımlandı.

Oyuncuların tanıtım kampanyalarında yer alması, kulüplerinde kalacakları anlamına gelmese de -nitekim daha önce birçok oyuncu bu tür kampanyalara katıldıktan sonra takımdan ayrılmıştı- mevcut göstergeler Hall'un "St. James' Park"ta kalacağına işaret ediyor.

Lewis Hall, birkaç aydır Manchester United'ın ilgisini çekiyor. Ancak İngiliz "Manchester Evening News" gazetesinin aktardığına göre, oyuncunun "Old Trafford"a transfer olma ihtimali artık geçtiğimiz mayıs ayına kıyasla çok daha düşük görünüyor.

Bu durum, Newcastle'ın Anthony Gordon'ı 70 milyon sterline Barcelona'ya, ardından da Sandro Tonali'yi 100 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Tottenham'a satmasının ardından mali durumunu büyük ölçüde güçlendirmesiyle gelişti.

Newcastle'ın yıldızlarını daha fazla satmaya ihtiyacı yok

Newcastle'daki yetkililer, özel görüşmelerde, son transferlerden büyük mali gelirler elde edilmesinin ardından kulübün mevcut transfer döneminde artık başka bir oyuncu satmak zorunda olmadığını doğruladı.

Newcastle United yönetimi, olağanüstü bir teklifi değerlendirme kapısını tamamen kapatmasa da, mevcut tutumu takımın yıldızlarından hiçbirini satışa çıkarmama yönünde.

Newcastle'ın bu yazki projesi, hem Anthony Gordon'ın hem de Sandro Tonali'nin hizmetlerini kaybetmesiyle büyük bir sarsıntı yaşadı. Ayrıca Arsenal, takım kaptanı Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmaya çalışıyor. Bu durum, Brezilyalı oyuncunun geleceği hakkında büyük tartışmalara yol açtı.

Newcastle, Lewis Hall'u da kaybederse, bu durum kulübün sportif projesi için yeni bir darbe olacaktır ve yönetimin şu an için kabul etmeye hazır görünmediği bir senaryo.

50 milyon sterlin yeterli olmayacak

Manchester United taraftarları arasında, 50 milyon sterlinlik bir bedelin Newcastle'ı Lewis Hall'dan vazgeçirmeye yetebileceği konuşuluyordu. Ancak bu değerlendirme gerçeklikten uzak görünüyor.

Zira oyuncu Newcastle'a Chelsea'den 35 milyon sterlin karşılığında katıldı ve 2029 yazına kadar uzanan bir sözleşmeyle bağlı. Ayrıca sol bek mevkisindeki en dikkat çekici İngiliz yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Bu nedenle Newcastle yönetimi, onu bu bedele satmayı onaylamak için herhangi bir gerekçe görmüyor.

Eğer Lewis Hall ayrılma konusunda net bir istek ortaya koysaydı ya da transferini tamamlamak için kulüp yönetimine baskı yapsaydı durum farklı olurdu. Ancak tüm göstergeler, oyuncunun bu yaz kulübüyle karşı karşıya gelme niyetinde olmadığını teyit ediyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda bu dosyada sürpriz bir gelişme yaşanması beklenmiyor.

Manchester United, orta sahaya zaten birkaç transfer yaptı ve aynı mevkiye yeni bir oyuncu katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, transfer döneminin kapanmasından önce ek anlaşmalar yapmaya olanak tanıyan bir mali alana sahip olsa da, Lewis Hall'u kadrosuna katmak için yaklaşık 70 milyon sterlin ayırmak bütçeye büyük bir baskı oluşturacak. Bu da anlaşmanın tamamlanmasını son derece zorlaştırıyor.

2027 yazı uygun zaman olabilir

Öngörüler, Manchester United'ın Lewis Hall'u kadrosuna katma fikrini gelecek yaz mevsimine kadar erteleyebileceğine işaret ediyor. Zira o dönemde oyuncu sözleşmesinin son iki yılına girmiş olacak ve bu da kulübe Newcastle ile pazarlık etme konusunda daha iyi bir fırsat verebilir. Ayrıca hayal kırıklığı yaratan bir sezon, özellikle takımın seviyesi düşer veya üst sıralarda rekabet etmeyi başaramazsa, Lewis Hall'un tutumunu değiştirebilir.

Mevcut seçenekler açısından ise Luke Shaw, geçen sezon Premier Lig maçlarının çoğunda ilk 11'de yer aldı ve istikrarlı performanslar sergilemeyi başardı. Ancak fiziksel geçmişi, art arda gelen maçların baskısına dayanma kapasitesi konusunda endişeler doğuruyor.

Buna karşılık takım, Patrick Dorgu ve Harry Amass'ta somutlaşan başka seçeneklere de sahip. Dorgu, sol kanat mevkisinde oynadığında kayda değer bir gelişim gösterdi. Bu da teknik heyeti, ondan hücumda yararlanmaya, aynı zamanda ihtiyaç halinde bek mevkisinde de bir seçenek olarak ona güvenmeye itebilir.

Harry Amass'a gelince, düzenli olarak rekabet edebilecek düzeyde hazır olup olmadığı konusunda hâlâ soru işaretleri bulunuyor. Buna ek olarak takım içindeki geleceğini saran belirsizlik de mevcut. Ayrıca Marcus Rashford'u sol kanada geri döndürme seçeneği de gündemde; bu da Dorgu'nun bek mevkisinde oynamasına olanak tanıyacak.

Newcastle'ın Lewis Hall'un hizmetlerine sıkı sıkıya bağlı olması, kulübün yıldızlarını satmaya ihtiyacının olmaması ve Manchester United'ın karşı karşıya olduğu mali kısıtlamalar göz önüne alındığında, anlaşmanın bu yaz tamamlanma ihtimali son derece sınırlı görünüyor.

Bu nedenle Manchester United yönetimi için en gerçekçi çözüm, sabırlı olmak ve dosyayı tüm taraflar için daha uygun koşullarda yeniden açmak üzere gelecek yaz mevsimini beklemek olabilir.