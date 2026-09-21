17 oyuncu mercek altında: Milli ara kâbusu Barcelona'da korku saçıyor

Alman Hansi Flick önderliğindeki Barcelona teknik heyetine, mevcut milli ara döneminin başlamasıyla birlikte bir endişe hali hâkim.

Flick, birkaç gün önce şunları söylemişti: "Oyuncular gittiğinde endişeleniyorum, ancak milli takım antrenörlerine güveniyorum ve olumlu bakış açımı korumaya çalışıyorum."

"Marca" gazetesi, mevcut milli ara döneminde Barcelona'dan 17 milli oyuncunun ayrılacağını yazdı. Bu sayı 18 olacaktı, ancak Andreas Christensen'in sol uyluk kasındaki bir sorun olan sakatlığı, Danimarka Milli Takımı'na katılmasına engel oluyor. Barcelona'da korku yok, ancak bir miktar endişe ve gerginlik var: Oyuncular mükemmel bir fiziksel durumda ve Raphinha örneğinde olduğu gibi bu maçlar ile Atlas Okyanusu ötesine yapılan yolculuklar, fiziksel kondisyonlarını riske atıyor.

Brezilyalı oyuncu ve diğer oyuncular, önceki durumlarda da sakatlanmış olarak dönmüşlerdi.

Bu uzun milli ara döneminde Barcelona'dan 17 oyuncu milli takımlarında bulunuyor. Bunların yedisi, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı'nda: Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo ve Lamine.

Hırvatistan maçında, yine kendi ülkesinin milli takımında yer alan Livakovic ile karşılaşacaklar.

Xavi Espart ve Marc Bernal, 2027 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelelerini verecek olan 21 yaş altı milli takıma katılacak. Bunun için milli takım Finlandiya, San Marino ve Romanya'ya karşı üç maç oynayacak.

Ancak buna ek olarak, uzun bir aradan sonra Adime, Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak maçlar için Almanya tarafından çağrıldı; Raphinha, Brezilya'ya; Cancelo, Portekiz'e; Gordon, İngiltere'ye; Koundé, Fransa'ya; Hamza Abdelkerim, Mısır'a; Bassi ise Belçika 21 yaş altı milli takımına çağrıldı.

Barcelona, Raphinha'ya özel bir önem gösteriyor ve onun için endişe duyuyor; çünkü kendisi takımın en hazır oyuncusu (sekiz maçta 14 gol attı), uzun mesafeler kat ettikten sonra bir dinlenme dönemine ihtiyaç duyuyor ve önceki milli takım çağrılarından sakatlanmış olarak dönmüştü.

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Mesele yalnızca maçların kendisinde yaşanan sakatlık riskiyle sınırlı değil; uçak yolculuklarının uzunluğu ve yorgunluk da durumlarını etkiliyor.

Raphinha da tıpkı Lamine, Gavi ve De Jong gibi, önceki birkaç durumda milli takım katılımından sakatlanarak dönmüştü.

Örneğin Raphinha, son Dünya Kupası sırasında yakın zamanda sağ diz arka adalesinde ağrı yaşamıştı. Ancak bundan birkaç ay önce, mart ayında, Brezilya ile Fransa arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan bir hazırlık maçında aynı bölgeden sakatlanmış, milli takım kadrosundan çıkarılarak hemen Barcelona'ya dönmüştü. Sahalardan beş hafta uzak kaldı.

Geçen sezon, çeşitli sakatlıklar onun maçlara katılımını engelledi; Flick ve Barcelona, yıldız forvetlerinin tam olarak fit bir şekilde dönmesini umuyor.

Barcelona başkanı Joan Laporta, geçen cumartesi günü genel kurulda, bu aranın gerek zamanlaması gerekse oyuncularının oynamak zorunda kaldığı maçların çokluğu nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti ve uluslararası futbol kuruluşlarıyla konuşma isteğini dile getirdi. Barcelona başkanı şunları söyledi: "Bu ara, hazırlıklarımızın temposunu etkiliyor. Bize ciddi şekilde zarar veriyor. Mücadele etmeye devam etmemiz ve doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Birçok turnuva var, Konferans Ligi ve Uluslar Ligi... Takvim aşırı derecede yoğun."