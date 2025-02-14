16 yaşında ilk maçına çıktı, Avrupa kupalarında rekor kırdı

Konferans Ligi'nde Shamrock Rovers, Molde'yi yenip avantajı yakalarken maçın genç kahramanı Michael Noonan kırdığı rekorla unutulmaz bir gece yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turunun ilk ayağı oynandı. Normal sezonda Konferans Ligi'ni 10. basamakta bitiren İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile 23. sırayı alarak play-off hakkı kazanan Molde'nin eşleşmesinde ilk maç Norveç'te oynandı.

Molde saha avantajını kullanamadı. Shamrock ikinci yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve rövanş öncesi tur atlamak adına büyük bir avantaj yakaladı. Maçın kahramanı Michael Noonan Molde deplasmanında takımını zafere taşıyan oyuncu 16 yaşındaki Michael Noonan oldu.

Genç oyuncu kısa kariyerinde ilk kez bir maça 11'de başladı. Aynı maçta attığı golle hem takımını zafere taşıdı hem de Romelu Lukaku'nun rekorunu kırarak bir Avrupa kupası maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM

Shamrock'un 16 yaşındaki İrlandalı genç forveti play-off turunda takımının kaderini belirleyecek bir rol üstlendi. 42. dakikada Lund'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi bitiren Molde'ye karşı deplasmanda alınan bu kritik galibiyet, Shamrock Rovers'a son 16 turunun anahtarını altın tepside sundu.

Konferans Ligi'nde ilk 8 sırayı averajla kaybeden Shamrock, Molde'yi geçip hikayesine devam etmeyi çok arzuluyor. Başarılı olurlarsa bir sonraki turda Legia Varşova veya Cercle Brugge ile eşleşecekler.