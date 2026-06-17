16 saat sonra… Ronaldo, Messi’nin tarihi rekoruna ulaştı

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin Dünya Kupası’nda kırdığı tarihi rekoru egale etti.

Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarının ardından turnuva tarihinde 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ikinci oyuncu oldu.

Messi, 16 saat önce, bugünkü sabahın erken saatlerinde, devam eden turnuvanın 10. Grubu'nda Cezayir milli takımıyla oynanan maçta forma giyerek bunu başaran ilk oyuncu olmuştu; bilindiği üzere, Messi son beş turnuvada da yer almıştı.

Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki maç, 11. grubun açılış turu kapsamında “NRG” Stadyumu’nda oynanacak.

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Meksika kalecisi Guillermo Ochoa, önümüzdeki Cuma sabahı Güney Kore ile oynanacak maçta milli takımında forma giyerse, Dünya Kupası tarihindeki bu seçkin listeye katılabilir.

Öte yandan, Ronaldo için bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kalesini havalandırması halinde, önceki beş turnuvada da gol attığı için 6 Dünya Kupası turnuvasında gol atma rekorunu tek başına kırma şansı var.

Messi ise Cezayir karşısında 3 “hat-trick” yaparak Ronaldo ile 5 turnuvada gol atma rekorunda eşitlendi. “La Pulga”, 2006, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında gol atmış ve bu yılki turnuvada da gol serisini sürdürüyor.