150 milyonluk sözleşmeyle… Mbappé meşhur sözünü yerine getiriyor

Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni, İspanya'ya 2-0 yenilerek yarı finalde sona erdi. Böylece Kylian Mbappé'nin "Les Bleus"u üst üste ikinci kez, son üç turnuvada ise üçüncü kez finale taşımaya yönelik umutları suya düştü.

Bu elenme, Mbappé için sadece sporsal bir yenilgi olmakla kalmadı; aynı zamanda 2022 Katar Dünya Kupası finalinde Arjantin’e penaltı atışlarında yenildikten sonra yaşadığı en ünlü anlardan birini yeniden gündeme getirdi. Mbappé, sosyal medya hesaplarında, arka planda Dünya Kupası kupası görünürken, turnuvanın gol kralı ödülü olan Altın Ayakkabı’yı elinde tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve ve fotoğrafa tek bir kelimeyle "Geri döneceğiz" yazmıştı.

Bu paylaşım, 150 milyondan fazla görüntülenme alarak küresel bir fenomen haline geldi ve birçok kişi tarafından Fransa taraftarlarına final maçına geri dönme ve Arjantin’e karşı kaybedilen şampiyonluğu telafi etme vaadi olarak değerlendirildi.



Dört yıl sonra Mbappé, Fransa’yı gerçekten de yarı finale taşımayı başardı; ancak İspanya, “Les Bleus”un rüyasını yarı finalde sonlandırınca bu sözü tam olarak yerine getiremedi ve Fransa milli takımı, 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez finalde yer alamadı.

Mbappé, bireysel olarak iyi bir turnuva geçirmiş ve 8 gol atarak gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşmişti; ancak maçı domine eden ve 2-0'lık skorla finale yükselmeyi garantileyen İspanya karşısında fark yaratamadı.

Böylece, 2022 finalindeki yenilginin ardından Fransız taraftarlara ilham veren tweet, acı bir anıya dönüştü; zira Fransa’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni, Mbappé’nin geri döneceğine söz verdiği maça ulaşamadan sona erdi.

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