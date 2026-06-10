150 milyon avroluk teklifin ardından... Benítez, Real Madrid'e Torres transferini hatırlattı

Real Madrid, Liverpool ve Valencia'nın eski teknik direktörü Rafael Benítez, Real Madrid'in Atlético Madrid'den Julián Álvarez'i transfer etmek için yaptığı teklife ilişkin yorumda bulundu.

Benítez, İspanyol "Cadena SER" radyosunun "El Larguero" programında yaptığı açıklamada, Arjantinli forvetin yüksek fiyatının sadece satıcı kulüp tarafından belirlenmediğini, mevcut piyasa koşullarının da buna etki ettiğini söyledi.

"Bu benim için sürpriz oldu, çünkü başka isimler de gündemdeydi. Julian şüphesiz harika bir oyuncu, ancak sorun şu ki fiyat artık sizin elinizde değil... Fiyatı piyasa belirliyor" diye ekledi.

Benítez, 18 yıl önce Liverpool'daki kişisel deneyiminden örnek verdi. O dönemde Atlético Madrid'den Fernando Torres'i 20 milyon sterline, yani o zamanlar yaklaşık 30 milyon avroya transfer etmişti ve bu, o dönem İngiliz kulübünün tarihindeki en pahalı transferdi.

Benítez şöyle devam etti: "O zamanlar Torres için 30 milyon avro çok büyük bir rakamdı... Bugün 150 milyondan bahsetmek pahalı görünüyor, ancak bunlar basitçe piyasa fiyatları. Julian gibi sürekli gol atan ve istikrarlı bir performans sergileyen bir forvetin değeri 100 veya 150 milyon avroya ulaşabilir. Kesin bir rakam belirlemek zor, ancak bu seviyede devam ederse bu parayı hak edebilir."

Benítez'in açıklaması, Álvarez'in geleceği hakkında haberlerin alevlendiği bir dönemde geldi. Barcelona, Arsenal ve Paris Saint-Germain'in ilgisinin ardından Real Madrid, 150 milyon avroluk bir teklifle yarışa girdi, ancak Atlético Madrid, oyuncunun "satılık olmadığını" vurgulayarak teklifi kesin bir şekilde reddetti.

Benítez, mevcut piyasada Álvarez gibi forvetlerin nadir olduğunu belirtti ve onu, hücumun her yerinde hareket edebilme yeteneğine atıfta bulunarak "örümcek" tipi bir oyuncu olarak nitelendirdi.

Alvarez ve Erling Haaland arasında bir tercih yapması istendiğinde, İspanyol teknik direktör taraf tutmayı reddetti ve şöyle dedi: "Bu, kadronuza bağlı. Eğer ortalamaları iyi yapan hızlı kanat oyuncularınız varsa, Haaland hava toplarında daha iyi olacaktır... Ancak hatlar arasında hareket eden ve oyunu bağlayan bir forvet istiyorsanız, Julian doğru seçimdir."