15 milyon, Real Madrid yıldızının ayrılmasını engelliyor

Real Madrid oyuncusu, önümüzdeki transfer döneminde eski takımına geri dönmeye meyilli görünüyor; bu hamle, ilk 11'deki yerini geri kazanma arzusunu yansıtıyor.

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, İspanyol oyuncu Dani Ceballos ile eski takımı Real Betis arasındaki görüşmeler şu anda karmaşık bir hal alıyor.

Bunun nedeni, transferle ilgili yüksek mali talepler. Real Madrid, oyuncunun satış bedelini yaklaşık 15 milyon euro olarak değerlendiriyor.

Gazete, "Engeller bununla da bitmiyor, zira Ceballos yıllık 9 milyon avroya varan bir maaş talep ediyor" diye ekledi.

"Bu rakam, Real Betis yönetimi için büyük bir zorluk teşkil ediyor ve oyuncunun ayrılma isteğine rağmen transferi karmaşık bir duruma sokuyor" diye ekledi.

Hatırlanacağı üzere, "Marca" gazetesi daha önce Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in, uygun bir teklif gelmesi şartıyla Ceballos'un ayrılmasına karşı çıkmadığını belirtmişti.

Dani Ceballos şu anda sağ bacak kasındaki sakatlığından tamamen iyileşmeye odaklanıyor ve takımla kısmi antrenmanlara başladı.