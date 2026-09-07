Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo, İspanya Ligi'nde dün Pazar günü takımının Valencia'yı 5-0 mağlup ettiği maçta, kısa süre sahada kalmasına rağmen tüm dikkatleri üzerine çekti.

Olmo dünkü maçta yalnızca çeyrek saat forma giydi, ancak büyük galibiyete güçlü şekilde katkıda bulunan net bir iz bıraktı.

"AS" gazetesi, Olmo'nun her zaman kendini kanıtlamaya çalışan ve ilk on birde yer kapmak isteyen savaşçı bir oyuncu örneği olduğunu yazdı.

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Flick, onun dün Mestalla'da yaptıklarını övdü. Sonuç belli olduktan sonra (0-3) sahada "aylaklık etmek" yerine, göz açıp kapayıncaya kadar iki gol hazırladı.

Dördüncü golde, kendisiyle uyumu iyi olan Pedri ile birlikte çalıştı. Beşinci golde ise herkesi çalımlayarak kolayca gol atan Lamine'i buldu ve böylece yalnızca 5 dakika içinde iki gol hazırladı.

Olmo'nun ortaya koyduğu performans, fiziksel çabayla puan kazandırmayan, ancak antrenörlerin takım için eğitici değeri nedeniyle takdir ettiği o çarpıcı performanslardan birini temsil ediyor. Dünya Kupası şampiyonu, farkı açmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.

Olmo bu sezon yalnızca 131 dakika oynadı; bu şüphesiz az bir rakam. Ancak biriktirdiği tecrübe ona sabretme imkânı tanıyor. Bu aşamada konumu zaten sağlam. Sezon uzun ve parlayacağı anlar gelecek.

Barcelona bu sezon hırslı, Olmo da hırslı ve daha önce birçok kez olduğu gibi, hazır olması gerekiyor.

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