15 dakika değil: Final maçının iki devresi arasındaki mola süresi resmi olarak belirlendi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali maçında devre arası süresiyle ilgili tartışmaya son verdi ve bu sürenin normalden 2 dakika daha uzun olmak üzere en fazla 17 dakikayı geçmeyeceğini teyit etti.

FIFA, İspanya ve Arjantin futbol federasyonlarına resmi olarak, molanın 11 dakikasının Şakira, Madonna ve Justin Bieber gibi yıldızların vereceği müzik gösterilerine ayrılacağını bildirdi. Bu süre, başlangıçta planlanandan çok daha kısadır; zira önceki haberlerde gösterilerin yarım saatten fazla sürebileceği belirtilmişti.

Uluslararası Federasyon, kalan yaklaşık 6 dakikalık sürenin müzik gösterileri sahnesinin kurulması ve sökülmesi ile saha zemininin sulanmasına ayrılacağını açıkladı. Bu durum, önceki maçlarda MetLife Stadyumu’nun zemininin aşırı kuru ve normalden daha yavaş görünmesi nedeniyle özellikle İspanya milli takımını endişelendiriyor.

Çoğu maçta kaydedilen yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu Dünya Kupası’nda yaygın bir özellik haline gelen su molalarında herhangi bir değişiklik yapılmadı; her zamanki gibi her devrede birer olmak üzere toplam iki mola verilecek.

Bu karar, futbol tarihinin en önemli maçı öncesinde her iki takımın da uzun bir molanın oyuncuların kondisyonu ve konsantrasyonu üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini gidermek amacıyla alındı. Maçı stadyumda 80 binden fazla seyirci ve dünya çapında milyonlarca izleyici izlemesi bekleniyor.