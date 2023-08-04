İspanyol devi Barcelona'ya 2017 yazında katılan Dembele, artık PSG için bavulunu hazırlamaya başladı.

NE OLDU? Fransız yıldız, La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'yla yeni bir sözleşme yapmaya kararlı görünüyordu, ancak kariyeri şimdi farklı bir yöne kaydı.

2018 Dünya Kupası'nda zaferi yaşayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Ligue 1 şampiyonuna transferini tamamlamak için şimdiden Paris'teki evine gitmeye hazırlanıyor.

BÜYÜK RESİM: SPORT'a göre, Dembele'nin PSG'de beş yıllık bir anlaşma için Barca'dan ayrılmasının dört nedeni var. Bunlardan ilki, 2022'de parçası olduğu sözleşme destanıyla ilgili... Sonunda Katalonya'da yeni şartlar imzaladı, ancak destan birkaç ay sürdü ve Barca, onu kadrodan çıkararak zaman zaman farklı problemler yaşandı.

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Deco'nun sportif direktör olarak gelişinin de Dembele'yi takımdan ayrılmaya ittiği düşünülüyor, Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu bu yıl sözleşme uzatma toplantılarına katılamadığı için Fransız yıldız durumdan pek de memnun değildi.

VE DAHA FAZLASI: Dembele, Barca'nın kendisini PSG süperstarı Kylian Mbappe için olası bir takasa dahil etmeye hazır olduğunu öğrenince de hayal kırıklığına uğradı.

Xavi bu konuyu düzeltmeye çalıştı, ancak kızgınlık devam ediyor. Fransız forvet, Camp Nou'daki bazı önde gelen isimlerin desteğinden yoksunmuş gibi hissediyor, bu da yeni bir meydan okumaya hazırlanmasının son nedeni olarak dikkat çekiyor.

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SIRADA NE VAR? Dembele, bazı haberlerin iddia ettiğinin aksine, menajeri tarafından transfer için zorlamadı.

Fransız yıldız; 2017 yılının yaz transfer döneminde takıma katıldığından beri 185 maçta 40 gol kaydettikten sonra Barcelona ile bağlarını koparmaya hazır görünüyor.

Dembele, Borussia Dormund'dan İspanyol devine tam 140 milyon Euro karşılığında katılmıştı.