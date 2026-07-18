14 tarihi karşılaşma… İspanya ile Arjantin arasındaki başa baş mücadelelerde üstünlük kimde?

Arjantin Milli Takımı, yarın Pazar günü New York-New Jersey Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, iki takımın tarihindeki 15. karşılaşma olacak.

Arjantinli "TYC Sports" kanalına göre, iki takım arasındaki karşılaşma geçmişi tam bir denge sergiliyor. Daha önce 14 kez karşı karşıya gelen takımlardan her biri 6 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere sonuçlandı.

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Dünya Kupası kapsamında ise iki takım daha önce bir kez karşı karşıya gelmiş ve 13 Temmuz 1966'da Birmingham'da oynanan 1966 İngiltere Dünya Kupası grup aşamasında Arjantin 2-1 galip gelmişti.

İki takım arasındaki son karşılaşma ise 27 Mart 2018'de Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanan bir dostluk maçıydı. Maç, teknik direktör Jorge Sampaoli yönetimindeki Arjantin milli takımına karşı İspanya'nın 6-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu yenilgi, 2018 Dünya Kupası'na katılmadan önce takım hakkında pek çok şüpheye yol açtı; Arjantin, Fransa'ya yenilerek turnuvadan son 16 turunda elendi.

Bu maçta Giovanni Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes ve Nicolás Tagliafico forma giydi; bu oyuncuların hepsi şu anki Arjantin milli takım kadrosunda yer alırken, Lionel Messi sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Arjantinli haber ağı, Güney Amerika ve Avrupa şampiyonları olarak “La Finalissima” turnuvasına katılmaya hak kazanan iki takım arasında ertelenen bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Maç, 27 Mart'ta Katar'da oynanacaktı ancak Orta Doğu'daki savaş nedeniyle iptal edildi ve şu ana kadar yeni bir tarih belirlenmedi.

Arjantin ve İspanya arasındaki maçların tam listesi: