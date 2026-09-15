Kolombiyalı oyun kurucu James Rodriguez, bugün salı günü, ülkesinin milli takımı Kolombiya ile uluslararası kariyerini resmen sonlandırdığını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu, böylece on yıldan uzun süre boyunca devam eden dolu dolu bir yolculuğu noktalamış oldu.

Bu yolculuk boyunca James unutulmaz tarihi bir iz bıraktı; bunun en dikkat çekeni ise 2014 Brezilya Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansıydı. Böylece eski Real Madrid yıldızı, futbol kariyerinde görkemli bir sayfayı kapatarak, uzun yıllar süren emeklerinin ardından uluslararası sahneden büyük bir gururla ayrılıyor.

Rodriguez, sosyal medya platformlarındaki resmi hesabından, nihai kararını belgelemek amacıyla Kolombiyalı taraftarlara duygusal bir veda mesajı yöneltti. Şöyle yazdı: "Vakit geldi. Her maç, her sevinç, her gözyaşı ve birlikte paylaştığımız her rüya için teşekkür ederim. Kolombiya milli takımını temsil etmek, hayatımın en büyük onurlarından biriydi. Teşekkürler Kolombiya... ve sonsuza dek."

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James, Kolombiya forması altında 131 maça çıktı; bu maçlarda 31 gol atıp 43 asist yaptı. 2014, 2018 ve 2026 olmak üzere 3 Dünya Kupası'nda mücadele etti ve bu turnuvalarda 6 gol atıp 4 asist yaptı.

2014 Brezilya Dünya Kupası'nda gol kralı olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve turnuvanın en iyi golü ödülünü, son 16 turunda Uruguay filelerine gönderdiği golle elde etti. Ayrıca ülkesinin milli takımını çeyrek finale taşımayı başardı ve ev sahibi ekibe elenerek turnuvadan ayrıldı.

Kolombiya'yı 2024 Copa America finaline taşıyıp 2016 sürümünde üçüncülüğe götürerek Copa America'da da izini bıraktı. Genel olarak Copa America'da 14 maça çıkan James, bu maçlarda 1 gol atıp 8 asist yaptı.