Juventus, yedek kulübesinin gücünü kanıtladı. Bunu, teknik direktör Luciano Spalletti'nin cumartesi akşamı İtalya Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Parma maçının ikinci yarısında oyuna sürdüğü Nicolás González ve Teun Koopmeiners ikilisi doğruladı.

Siyah-beyazlı takım ilk yarı boyunca fileleri havalandıramadı. Bu durum Spalletti'yi yedek kulübesine yönelmeye itti ve Nicolás González 62. dakikada ilk golü kaydetti, ardından diğer yedek oyuncu Teun Koopmeiners oyuna girmesinden birkaç dakika sonra 88. dakikada ikinci golü ekledi.

Opta ağı, Juventus'ta yedeklerin etkisinin şaşırtıcı olmadığına dikkat çekti; zira takım, geçen sezonun başından bu yana 13 gol kaydeden yedeklerinden en fazla yararlanan takım konumunda.









İtalya Ligi'nde bu sayıdan daha fazla gol kaydeden hiçbir takım yok. Bianconeri'nin aynı puanla Inter'le eşit olduğu belirtildi.









Juventus sezona Frosinone'yi 1-0 mağlup ederek başlamıştı. Parma ise ilk haftada Cagliari'ye de 1-0 yenildikten sonra puansız kalmaya devam ediyor.