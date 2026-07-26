Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın adı, transfer piyasasının gündemine yeniden oturdu. Türk basınında yer alan haberler, Beşiktaş'ın uzun süredir beklediği bir hayali gerçekleştirmeye, yani Mısır Milli Takımı'nın kaptanıyla anlaşmaya yaklaştığını ortaya koydu. Kökleri on yıldan fazla geriye uzanan bu transferin ilk girişimi 2014 yılında sonuçsuz kalmıştı.

Türk "kayserihaber" sitesinin aktardığına göre Beşiktaş yönetimi, Muhammed Salah ve menajeri Rami Abbas ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamalara ulaştı; transferin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanabileceğine dair büyük bir iyimserlik hâkim.

Beşiktaş'ın Muhammed Salah'la anlaşmaya çalışması ilk kez değil; Türk kulübünün Mısırlı yıldıza olan ilgisi, oyuncunun İngiliz ekibi Chelsea forması giydiği 2014 yılına dayanıyor.

O dönemde Beşiktaş, Salah'ı kadrosuna katmak için girişimde bulunmuş, ancak menajeri Rami Abbas oyuncunun İtalyan ekibi Roma'ya transfer olmasını tercih edince transfer tamamlanmamış ve Türk kulübünün umutları geçici olarak sönmüştü.

Beşiktaş 12 yıl sonra yeniden deniyor

Aradan 12 yıl geçtikten sonra Beşiktaş yönetimi, mevcut koşulları değerlendirerek dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biriyle görüşmeleri yeniden canlandırmak için dosyayı tekrar açmaya karar verdi.

Habere göre iki taraf arasındaki temaslar son dönemde büyük bir ilerleme kaydetti ve bir dizi madde üzerinde mutabakata varılmasının ardından görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor; bazı son detaylar ise hâlâ müzakere ediliyor.

Son teklif Salah'ın masasında

Haberde, görüşmeleri kulüp başkanı Serdal Adalı'nın yürüttüğü; Adalı'nın Muhammed Salah ve menajerine son teklifi sunduğu ve transferi kesin olarak sonuçlandırmadan önce oyuncudan resmi yanıt beklendiği belirtildi.

Türk kulübünde, özellikle görüşmelerin son aşamalarına ulaşmasıyla birlikte anlaşmaya varılabileceğine dair bir iyimserlik havası hâkim.

Pazartesi günü her şeyi belirleyebilir

Türk sitesi, transferin geleceği açısından pazartesi gününün kritik olacağını belirtti; zira transfer sürecinde yer alan bazı tarafların, askıda kalan tüm detayları sonuçlandırmayı amaçlayan son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Görüşmeler planlandığı şekilde ilerlerse Beşiktaş, Muhammed Salah'ı kadrosuna katma yönündeki ilk girişiminin üzerinden 12 yıl geçtikten sonra uzun süredir beklenen bu transferi tamamladığını duyurabilir.