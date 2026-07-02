12 yıl sonra... İspanya, Almanya'nın başarısını tekrarladı

İspanya milli takımı, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale kolayca yükseldi.

İspanyol "Matador" takımı maçın gidişatını tamamen kontrol altına aldı ve Avusturya milli takımının kaleci Unai Simón'un kalesini tehdit etmesine izin vermedi.

İstatistik ağı "Opta", İspanya milli takımının rakibi Avusturya'nın maç boyunca kaleye tek bir şut bile atmasına izin vermediğini belirtti.

Ağ, "İspanya, 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'nın Arjantin karşısında aynı başarıyı gösterip üç direk arasına hiçbir şut almadığından bu yana, Dünya Kupası eleme turlarında bunu başaran ilk milli takım oldu" diye ekledi.

Hatırlanacağı üzere, Almanya milli takımı 2014 Dünya Kupası'nda uzatmaların ardından Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.