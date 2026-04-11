12 bin asist!.. LeBron James, NBA tarihine adını yazdırdı

Los Angeles Lakers'ın efsane yıldızı LeBron James, muhteşem kariyeri boyunca 12 bin asist barajını aşan lig tarihindeki dördüncü oyuncu olarak adını NBA tarihine altın harflerle yazmaya devam etti.

Bu başarı, takımının Phoenix Suns ile oynadığı maçın ilk çeyreğinde gerçekleşti. James, savunma bölgesinden seken topu yakaladı sahayı boydan boya geçen mükemmel bir pas attı ve Deandre Ayton'a ulaştı. Ayton bu pası 2 sayıya çevirdi ve bu an, ilk çeyreğin bitimine 7 dakika 49 saniye kala James'in 12.000'inci asist olarak kaydedildi.

Bu rakamla James, lig tarihinin en seçkin oyun kurucuları arasına katıldı. Bu listenin başında 15.806 pasla Utah Jazz efsanesi John Stockton yer alırken, onu 12.552 pasla Chris Paul izliyor. sonra da 12.091 pasla Jason Kidd geliyor. Maçın bitiminde James, 12.010 pasla dördüncü sıraya yerleşti.

41 yaşına ulaşmasına rağmen, Lakers yıldızının yakın zamanda emekli olmaya niyeti yok gibi görünüyor. Tahminlere göre, bir sezon daha devam ederse Kid'i geçebileceği belirtiliyor. Chris Paul'un rakamlarına yaklaşması ise fiziksel hazırlığına ve oynayacağı maç sayısına bağlı olacak.

Kariyeri boyunca maç başına 7,4 asist ortalamasına sahip olan James, bu sezon Suns maçına 7,1 ortalamayla girdi, ancak 12 asist ve 28 sayı ile maçı tamamlayarak takımını 101-73'lük büyük bir galibiyete taşıdı.

Bu başarıyla LeBron James, 22 All-Star maçına katıldığı efsanevi kariyerine yeni bir sayfa ekledi ve NBA'deki ilk maçından bu yana iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen basketbol dünyasında hala zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı.

