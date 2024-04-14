119 yaşındaki Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihinde ilk kez şampiyon

Bundesliga'da Bayern Münih hegemonyasını sonlandıran Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde ilk şampiyonluğunu yaşıyor.

Bayer Leverkusen, Bundesliga şampiyonu

Bitime 5 hafta kala zaferini ilan etti

43 maçtır yenilmiyorlar

NE OLDU? Bundesliga'da Werder Bremen'i 5-0 mağlup eden Bayer Leverkusen, bitime 5 hafta kala zafere ulaştı ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Ayrıca yenilmezlik serisini 43 maça çıkaran Xabi Alonso'nun ekibi, Juventus ile birlikte Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000'den sonra en uzun mağlup olmama rekorunu paylaşıyor.

Bayer Leverkusen'in şampiyonluk maçında üç golü 68., 83. ve 91. dakikalarda Florian Wirtz'ten gelirken diğer golleri 25. dakikada Victor Boniface ve 60. dakikada Granit Xhaka kaydetti.

BÜYÜK RESİM: Antrenörlük kariyerine, 2018 yılında, Real Madrid altyapısında başlayan Xabi Alonso, sonrasında Real Sociedad'ın B takımını çalıştırdı. 2022'de Bayer Leverkusen'le anlaşan Xabi Alonso, takımdaki ikinci sezonunu geçirirken teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupayı Bayern Münih'i alt ederek kazandı.

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DAHA FAZLASI: Alman ekibinin tarihi başarıyı yakalamasındaki ana etkenlerden biri de hiç şüphesiz Florian Wirtz'in gösterdiği üstün oyun oldu. 20 yaşındaki on numara oyuncusu, bu sezon ligde takımının 29 maçında da sahada yer alırken, 9 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bayer Leverkusen, bu sezon ligde çıktığı 29 karşılaşmada hiç mağlup olmadı. Xabi Alonso'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 25 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Xabi Alonso'nun oyununda beklere verdiği rolden aldığı verim ise şampiyonluğun ana faktörlerinden biri oldu. Sol bek oyuncusu Alejandro Grimaldo bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 9 gol ve 12 asistlik katkı sağlarken, sağ bekte görev alan Hollandalı futbolcu Frimpong ise ligde çıktığı 26 maçta 8 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.