Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kulübüne uluslararası ara sırasında 11 oyuncunun milli takım kamplarından çekilip “Topçular”a erken döndüğü yönündeki manipülasyon suçlamalarına yanıt verdi.

Geçen ay, İngiltere Premier Lig’deki 20 kulüpten 228 oyuncu Dünya Kupası eleme maçları ve hazırlık karşılaşmalarında ülkelerini temsil etmek üzere çağrıldı; ancak bunların 23’ü daha sonra kadrodan çekildi ve yaklaşık yarısı Arsenal oyuncularından oluştu.

Bu durum, takımın bir sakatlık krizi yaşadığı ya da oyuncuların milli takımla ek maçlara çıkmaktan kaçınmak için sakatlık numarası yaparak kulübe döndüğü yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak Arteta, her oyuncunun tıbbi durumunun milli takımlara eksiksiz biçimde açıklandığını vurguladı.

Arteta, bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında, “Çoğu milli takımla çok iyi bir ilişkimiz ve iletişimimiz var; elbette (İngiltere Teknik Direktörü) Thomas Tuchel ile de” dedi.

“Her zaman son derece destekleyici olduk. Her oyuncunun tıbbi durumunu açıklamaya gelince, her zaman dürüst davranıyoruz; net tıbbi kararlar alındı ve nihai kararın ne olduğu da açıktı” diye ekledi.

İspanyol teknik adam, oyuncularının milli takımlarını temsil etmek için “büyük bir istek duyduğunu” belirterek, “Milli takımınla oynamaya hazır ve müsait olduğunda, oynamalısın” ifadelerini kullandı.

Arteta sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar çok oyuncunun milli takımlarda yer almasından büyük gurur duyuyoruz. Oyuncular ülkelerini temsil etmeye çok hevesli ve bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Onları tamamen destekliyoruz ve mümkün olduğunda bunu yapıyoruz.”

Toplu sakatlıklar

Bu ayın başlarında Manchester City’ye karşı İngiltere Lig Kupası finalinin kaybedilmesinin ardından savunmacı William Saliba, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa Milli Takımı’na katılmayacağını doğruladı.

Defanstaki takım arkadaşı Gabriel Magalhães de dizindeki sorun nedeniyle Brezilya Milli Takımı kadrosundan çekildi.

Daha sonra onlara, Lig Kupası finalini de sakatlık nedeniyle kaçıran İngiliz hücum oyuncusu Eberechi Eze (bacak sakatlığı), Norveçli orta saha Martin Ødegaard (diz sakatlığı) ve Hollandalı savunmacı Jurriën Timber (adduktor sakatlığı) da katıldı; ayrıca Belçikalı forvet Leandro Trossard (kalça sakatlığı) da kadrodan çekildi.

Oyuncuların milli takımlarına katılmasının ardından Arsenal’den 5 oyuncu daha kadrodan çekildi; bunlar İngiliz üçlü Declan Rice (hafif sakatlık), Bukayo Saka (hafif sakatlık) ve Noni Madueke (Uruguay karşısında diz sakatlığı) ile İspanyol Martin Zubimendi (diz sakatlığı) ve Ekvadorlu Piero Hincapié’ydi (açıklanmayan sakatlık).

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, yarın cumartesi FA Cup çeyrek finalinde şu anda 1. Lig’in (Championship) formda ekiplerinden Southampton ile karşılaşacak.

Arteta, Eze’nin sakatlık nedeniyle maçta yer alamayacağını doğrularken, Odegaard ve Timber’ın geri dönebileceğini; Madueke’nin sakatlığının beklenildiği kadar ciddi olmadığını ancak yine de durumunun şüpheli olduğunu söyledi.

Milli takımlardan çekilen 11 oyuncudan kaçının hazır olduğu sorulduğunda Arteta, “Bunu kendiniz göreceksiniz. Tahmini size bırakıyorum, sonra da buna göre değerlendirebilirsiniz” dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda tüm kupaları kazanmak için mümkün olan en güçlü kadroyu sahaya sürmemizi gerektiren bir durumdayız. FA Cup’ı kazanmaya 2 ya da 3 maç kaldı ve bu kupanın bizim için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz.”