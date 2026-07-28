Bournemouth'un yıldızı Fransız forvet Elie Junior Kroupi, Barcelona forması giymek için can atıyor. Camp Nou'ya transfer olmayı "hayatının hayali" olarak nitelendiren oyuncu, kariyerinde büyük bir dönüm noktası olabilecek bu fırsat için büyük bir heyecan sergilerken, Katalan kulübü de kendisini kadrosuna katmak için 100 milyon euroya varabilecek resmi bir teklif hazırlığı içinde.

İspanyol "Cadena Cope" radyosundan gazeteci Helena Condis, Kroupi'nin Barcelona'ya katılmak için son derece "heyecanlı" olduğunu ortaya koydu. Condis, 22 yaşındaki oyuncunun isteğinin açık ve net olduğunu, Katalan kulübünün Bournemouth'tan kendisini almak için resmi bir teklif sunması halinde değerli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Kroupi şu anda takımı Bournemouth ile sezon öncesi antrenmanlarına odaklanmış durumda ve yeni sezona hazırlık kapsamında en iyi fiziksel seviyesine ulaşmaya çalışıyor. Ancak son günlerde İspanyol basınının manşetlerine taşınan Katalan kulübüne transfer söylentilerinden de habersiz değil.

Barcelona, Atletico Madrid'den Arjantinli Julian Alvarez'i kadrosuna katma müzakerelerinde yaşadığı tıkanmanın ardından, gerçek santrfor mevkisi (9 numara) için alternatif planını yeniden devreye soktu. Alvarez, Polonyalı Robert Lewandowski'nin ardından takımın uzun yıllar boyunca esas hücum ucu olması için hâlâ birinci tercih olma özelliğini koruyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Atletico Madrid'e Alvarez için sunulan teklifin "nihai olmadığı" ve "temmuz sonu ile ağustos başı" arasında sona ereceği uyarısında bulunmuştu. Bu durum, sportif direktör Deco'yu Alman teknik direktör Hansi Flick'e güvenilir bir alternatif sunma çalışmalarına başlamaya itti; bu alternatif ise Kroupi.

Katalan "Sport" gazetesine göre Barcelona yetkilileri Fransız forveti bir süredir takip ediyor. Kulüp ofislerinde yeteneğine inananlar ile onu "olgunlaşmamış" görenler arasında sert bir tartışma yaşanmasına rağmen, kendisini Bournemouth'tan almak için yaklaşık 100 milyon euro harcamaya hazırlar.

Bournemouth, özellikle geçen sezon sergilediği dikkat çekici performansların ardından genç yıldızından kolayca vazgeçmeyecek. Ancak böylesine büyük bir meblağ, özellikle oyuncunun transfer olmaya yönelik net isteği ve Katalan kulübünün forması giymeye duyduğu yoğun arzu göz önüne alındığında, Camp Nou'ya katılımını yaklaştırabilir.