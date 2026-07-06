10 karşılaşmada 4 gol… Ronaldo, İspanya’ya karşı galibiyet hasretini sona erdirecek mi?

Dünya futbolundaki büyük derbiler söz konusu olduğunda, Portekiz ile İspanya arasındaki maçlar en heyecan verici karşılaşmalardan biri olarak akla gelir; ancak Cristiano Ronaldo için bu derbiler tamamen farklı bir anlam taşır. Bunlar sadece İber yarımadasındaki ezeli rakibe karşı oynanan maçlar değil, zafer anlarının hayal kırıklıklarıyla, tarihi başarıların acı elenmelerle iç içe geçtiği uzun bir yolculuktur.

Portekiz milli takımının kaptanı, uluslararası futbolda tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak kabul edilse de, İspanya kariyeri boyunca karşılaştığı en zorlu rakiplerden biri olmaya devam etti. İspanya’nın kalesini ilk kez sarsması 14 yılını aldı; ancak daha sonra Soçi’deki o gece, Dünya Kupası’ndaki en unutulmaz gecelerinden biri haline geldi.

Şimdi ise Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın Dallas’ta oynanacak son 16 turu maçında Portekiz’i “La Roja”ya karşı bir kez daha sahaya çıkaracak. Ülkesini çeyrek finale taşımayı ve futbol kariyerinin en karmaşık hikayelerinden birine yeni bir bölüm eklemeyi hedefliyor.

Soçi ve Münih, Cristiano Ronaldo’nun İspanya milli takımı ağlarına gol atabildiği tek iki şehir. “La Roja” karşısında on maça çıkmasına rağmen, sadece 4 gol attı ve bunların hepsi de sadece iki maçta geldi.

İki takımın son karşılaşması, Ronaldo’nun teknik direktör Roberto Martínez yönetimindeki Portekiz milli takımını şampiyonluğa taşıdığı UEFA Uluslar Ligi finalinde gerçekleşti. Portekiz kaptanı, kas sakatlığı nedeniyle sahadan ayrılmadan önce takımının iki golünden birini attı; Portekiz milli takımı ise penaltı atışları sonucunda şampiyonluğu kazandı.

Taraftarların hafızasında en derin iz bırakan an ise, 2018 Dünya Kupası'nın Rusya'nın Soçi kentinde oynanan açılış maçına dayanıyor. Ronaldo'nun Dünya Kupası finallerinde tek kez başardığı tarihi bir hat-trick'in ardından maç 3-3 berabere sonuçlanmıştı.

Portekiz milli takımının eski sağ bek oyuncusu Cédric Soares, “Marca” gazetesine verdiği demeçte o geceyle ilgili şunları söyledi: "Cristiano muhteşemdi. Üç gol attı ve büyük maçlarda en iyi performansını sergilediğini bir kez daha kanıtladı. Bazı performansları açıklamak zor. İnsanın tek sorduğu şey: Bu nasıl olabilir? Son serbest vuruşu hâlâ hatırlıyorum, çünkü kalenin arkasında duruyordum ve net bir şekilde gördüm. Olağanüstü bir şeydi."

Euro 2004'ten başlayan serüven

Ancak Ronaldo’nun İspanya ile olan hikayesi bundan yıllar önce başlamıştı. 2004 Avrupa Şampiyonası’nda Portekizli yıldız, kariyerindeki ilk büyük turnuvaya katıldı ve ilk maçı İspanya milli takımıyla oynadı.

Gol atamasa da Nuno Gomes’in golü Portekiz’e 1-0’lık galibiyeti getirdi ve İspanya milli takımı turnuvadan erken elendi. Ev sahibi Portekiz ise final maçına kadar yoluna devam etti, ancak turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birinde Yunanistan’a yenilerek şampiyonluğu kaçırdı.

Yıllar süren hayal kırıklığı

Bundan sonra Ronaldo, İspanya ile tekrar karşılaşmak için tam altı yıl bekledi ve bu, bir dizi acı anının başlangıcı oldu.

2010 Dünya Kupası’nda Portekiz milli takımı, tarihindeki ilk dünya şampiyonluğuna doğru yoluna devam eden İspanya’ya karşı tek golle yenilerek turnuvadan elendi.

İki yıl sonra, 2012 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde iki takım yeniden karşı karşıya geldi. Normal süre ve uzatmalar golsüz berabere bitti; İspanya, penaltı atışlarında galip gelerek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna giden yolda bir adım daha attı.

Bu iki karşılaşmanın ortak noktası, Ronaldo’nun her ikisinde de İspanya kalesini havalandıramamasıydı.

Cristiano Ronaldo’nun İspanya Karşısında Attığı Goller

- Euro 2004: Portekiz 1-0 İspanya — Gol atamadı.

- 2010 Dünya Kupası: İspanya 1-0 Portekiz — Gol atamadı.

- 2010 Dostluk Maçı: Portekiz 4-0 İspanya — Gol atamadı.

- Euro 2012 (Yarı Final): Portekiz 0-0 İspanya (İspanya penaltılarda kazandı) — Gol atmadı.

- 2018 Dünya Kupası: Portekiz 3-3 İspanya — Üç gol attı.

- 2020 Dostluk Maçı: Portekiz 0-0 İspanya — Gol atmadı.

- 2021 Dostluk Maçı: İspanya 0-0 Portekiz — Gol atmadı.

- 2022 Avrupa Uluslar Ligi: İspanya 1-1 Portekiz — Gol atmadı.

- 2022 Avrupa Uluslar Ligi: Portekiz 0-1 İspanya — Gol atmadı.

- 2025 Avrupa Uluslar Ligi Finali: Portekiz 2-2 İspanya (Portekiz penaltı atışlarında kazandı) — Bir gol attı.

14 yıllık bekleyiş

Soçi'deki üçlü ve Münih'teki gol bir yana, Ronaldo'nun İspanya karşısındaki istatistikleri, bu rakibin onun için ne kadar zorlu olduğunu ortaya koyuyor.

Kariyerinde 1000 resmi gol hedefine ulaşma hayali peşinde koşan milli takımların tarihi golcüsü, 2004'teki ilk karşılaşmadan 2018 Dünya Kupası'na kadar tam 14 yıl beklemek zorunda kaldı ve İspanya milli takımıyla oynadığı beşinci maçta "La Roja"nın kalesine ilk golünü attı.

Buna rağmen, Rusya Dünya Kupası’nda attığı üç gol, uluslararası kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olmaya devam ediyor; zira bu, Portekiz formasıyla attığı on hat-trickten biri ve Dünya Kupası tarihindeki tek hat-trick’i.

Ayrıca İspanya kalesine attığı dört gol, İspanya milli takımını, Lüksemburg (11 gol), Macaristan (9 gol), Litvanya (7 gol), İsveç (7 gol), Ermenistan (7 gol), Andorra (6 gol), Letonya (5 gol) ve İsviçre (5 gol) ardından en çok gol attığı takımlar arasına soktu.

İspanya ile özel bir ilişki

Bu karşılaşmaların özel yanı sadece sportif boyutta kalmıyor, Ronaldo’nun kişisel hayatına da uzanıyor. Portekiz kaptanı, İspanya ile oynadığı son maçlardan birinin öncesinde, bu ülkeyle olan ilişkisinin futbolun ötesine geçtiğini vurgulayarak şöyle demişti: “İspanya’ya çok özel bir sevgi besliyorum. Orada işlerim, evim ve arkadaşlarım var; ayrıca ailemin bir kısmı İspanyol kökenli.”

Ayrıca İspanya milli takımının gücünü överek şunları ekledi: “İspanya her turnuvada her zaman şampiyonluk adayıdır. Teorik olarak şampiyon olduğu için favori, ancak her maçın kendine özgü koşulları vardır. İspanya’ya karşı oynamayı seviyorum çünkü maçları her zaman muhteşem geçiyor… Ama kazanacağımıza dair içimde bir his var.”

2026 Dünya Kupası’ndaki yeni karşılaşma yaklaşırken, tüm gözler Cristiano Ronaldo’ya çevrilecek. Ronaldo, zengin kariyerine yeni bir sayfa eklemek ve kariyerindeki en zorlu rakiplerinden birine karşı yıllardır süren galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Bu maç, “El Don”un Portekiz milli takımıyla yazdığı tarihte bir başka unutulmaz dönüm noktası olabilir.