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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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10+5: İtalya Serie A'nın filelerine 7 yıldız hükmediyor

Inter - SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A
Udinese - Lazio
Udinese
Lazio
Juventus - AC Milan
Juventus
AC Milan
Roma - Atalanta
Roma
Atalanta
L. Martinez
M. Thuram
K. Yildiz
N. Paz
K. Davis
İtalya
Arjantin
Fransa
Türkiye
Jamaika

Son iki sezonda dikkat çekici üstünlük

İtalya Serie A'daki son iki sezona ilişkin özel bir istatistik, en az 10 gol ve 5 ya da daha fazla asist yapmayı başaran 7 oyuncudan oluşan bir liste ortaya koydu.

Opta verilerine göre listenin başında 19 gol ve 6 asistle Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez yer alıyor.

Listede ayrıca Inter forveti Fransız Marcus Thuram da bulunuyor: 14 gol ve 6 asist kaydetti. Napoli forveti Danimarkalı Rasmus Höjlund ise 14 gol ve 5 asistle listeye girdi.

Bu ikili, Serie A'nın üçüncü haftasında Inter'in Napoli'yi 3-2 yenmesinde belirleyici oldu; Arjantinli kaptan iki gol atarken Thuram hat-trick'i tamamladı, Höjlund ise Napoli'nin iki golünden birini kaydetti.

Paz ve Krstovic listede

Arjantinli Nico Paz, aynı dönemde Como forması altında 13 gol atıp 6 asist yaptı. Real Madrid ile yapılan anlaşma uyarınca oyuncu 2026-2027 sezonu boyunca kulüpte kalmaya devam ediyor.

Paz, aynı haftada Como'nun Genoa'yı 4-1 yenmesine katkı sağladı ve üçüncü golü kaydetti.

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Listede ayrıca Atalanta forveti Karadağlı Nikola Krstovic de 11 gol ve 5 asist toplayarak yer aldı. Türk oyuncu Kenan Yıldız ise Juventus formasıyla 10 gol atıp 6 asist yaptı.

Yediliyi, 10 gol atıp 5 asist yapan Udinese forveti Keinan Davis tamamladı.

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