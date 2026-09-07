İtalya Serie A'daki son iki sezona ilişkin özel bir istatistik, en az 10 gol ve 5 ya da daha fazla asist yapmayı başaran 7 oyuncudan oluşan bir liste ortaya koydu.

Opta verilerine göre listenin başında 19 gol ve 6 asistle Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez yer alıyor.

Listede ayrıca Inter forveti Fransız Marcus Thuram da bulunuyor: 14 gol ve 6 asist kaydetti. Napoli forveti Danimarkalı Rasmus Höjlund ise 14 gol ve 5 asistle listeye girdi.

Bu ikili, Serie A'nın üçüncü haftasında Inter'in Napoli'yi 3-2 yenmesinde belirleyici oldu; Arjantinli kaptan iki gol atarken Thuram hat-trick'i tamamladı, Höjlund ise Napoli'nin iki golünden birini kaydetti.

Paz ve Krstovic listede

Arjantinli Nico Paz, aynı dönemde Como forması altında 13 gol atıp 6 asist yaptı. Real Madrid ile yapılan anlaşma uyarınca oyuncu 2026-2027 sezonu boyunca kulüpte kalmaya devam ediyor.

Paz, aynı haftada Como'nun Genoa'yı 4-1 yenmesine katkı sağladı ve üçüncü golü kaydetti.

Listede ayrıca Atalanta forveti Karadağlı Nikola Krstovic de 11 gol ve 5 asist toplayarak yer aldı. Türk oyuncu Kenan Yıldız ise Juventus formasıyla 10 gol atıp 6 asist yaptı.

Yediliyi, 10 gol atıp 5 asist yapan Udinese forveti Keinan Davis tamamladı.

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