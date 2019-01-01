1. Lig'in yabancı raporu (2018 - 2019)

Spor Toto 1. Lig'de 2018 - 2019 sezonunda 121 yabancı oyuncu forma şansı bulurken bazı isimler dikkat çekti.

'de 2018-2019 sezonunda takımların 28 futbolcudan oluşan kadrolarında 10 yabancı oyuncuya şans verebilirken 17 takımda 121 yabancı oyuncu forma giydi. Ligde 6 yabancı isim iki takımda da mücadele ederken, yine tamamen Türk oyunculardan kurulu kadrosuyla müsabakalara çıktı.

>>> Sözleşmesi sona eren oyuncular

ile 'un 12'şer yabancıya şans verdiği ligde, ile Birevim 11, ve 9, , ve 8, ile İstanbulspor 7, Abalı , , Baltok ve Ümraniyespor 5, 4, Kardemir ise 1 yabancı futbolcu oynattı.

En golcü isim Marco Paixao

Ligde atılan 804 golün 274'ü yabancı futbolculardan geldi.

Sezon sonunda 29 gole ulaşan Altay'dan Marco Paixao, ligin en golcü ismi oldu. Portekizli futbolcu 1. Lig tarihinde en golcü yabancı oyuncu unvanının yanı sıra 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde en golcü isim rekorunu da eline geçirdi.

Paixao'yu 16 golle Adana Demirspor'dan Mickael Pote, 11 golle Giresunspor'dan Abiola Adedeji Dauda, 10 golle Abalı Denizlispor'dan Muhammed Kehinde takip etti.

İstikrar abideleri

Altay'da Marco Paixao, Adana Demirspor'da Mickael Pote, İstanbulspor'da Aldin Cajic, Ümraniyespor'da Andreas Vasilogiannis, Abalı Denizlispor'da İsmail Aissati, 34 haftalık normal sezonda 33 maçta sahada kaldı.

En fazla forma giyenler

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 2018-2019 sezonunda play-off maçları hariç en fazla süre alan 10 yabancı oyuncunun performansı şöyle: