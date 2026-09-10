Bugün, perşembe günü yayımlanan bir basın raporu, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın, kulübün eski efsanesi Lionel Messi'nin izinden yürümeye başladığını belirtti.

19 yaşındaki oyuncu, dün, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Feyenoord maçında (5-1) Barcelona'nın kaptanlık pazubandını taşıdı. Bireysel yetenekleri sayesinde dünya çapında popülerlik kazanan yıldızın konumunu pekiştiren bu olay, bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Bunun yanı sıra, Lamine Yamal dün Barcelona formasıyla direkt serbest vuruştan ilk golünü kaydetti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, dün geceye kadar Lamine Yamal'ın son üç sezonda Barcelona ile yedi serbest vuruş kullandığını belirtti. Bunlardan biri, 2024-2025 sezonunda Girona'ya karşı golle sonuçlandı. Ancak maç raporu bu golü, kendi kalesine atılan gol olarak Krejci'ye mal etti. Bu nedenle, dün attığı füze gibi gol, Barcelona ile serbest vuruştan attığı ilk golü sayılıyor.

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Bu golü, takımın her zamanki serbest vuruş kullanıcısı ve dün onu biraz hüzünlü gördüğünde Lamine Yamal'a bir gol atacağını söyleyen Raphinha'ya adadı.

Lionel Messi'nin Barcelona için serbest vuruş uzmanı olması yıllar aldı ve sonunda kulüp için 50 serbest vuruş golü kaydetti. İşte şimdi Lamine Yamal gol hanesini açtı ve elbette Arjantinli efsanenin rakamına ulaşmayı arzuluyor.