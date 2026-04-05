Son saatlerde dolaşan haberler spor camiasında geniş çapta tartışma yarattı; Inter Miami'nin sahiplerinden David Beckham'ın, Suudi Al-Nassr'ın kaptanı ve Portekizli efsane Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başladığı ve böylece Amerikan liginde tarihi rakibi Lionel Messi ile birlikte oynamaya hazırlandığı iddia edildi.

Tartışmalar, transfer piyasası haberlerinde uzmanlaşmış ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya atfedilen açıklamaların yayılmasıyla daha da alevlendi. Bu açıklamalarda, Beckham'ın 2025 yılında Ronaldo ile sözleşme imzalamak için 1,4 milyar avroya varan devasa bir rakam teklif ettiği belirtildi. ancak Portekizli oyuncu, Al-Nassr ile sözleşmesini yenilemeden önce Suudi liginde kalmayı tercih ederek teklifi reddetti.

Ancak bu iddiaların doğruluğu araştırıldığında, tamamen farklı bir sürpriz ortaya çıktı; Romano'nun doğrulanmış resmi hesabında bu açıklamalara dair herhangi bir iz bulunmazken, Beckham'dan da yeni transferler veya bu tür müzakerelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Daha ayrıntılı bir inceleme sonucunda, bu iddiaların kaynağının "X" platformunda Fabrizio Romano'ya benzer bir isim taşıyan ve onun fotoğrafını kullanan bir hesap olduğu ortaya çıktı. Ancak bu hesap, yanlış haberler yayınlamaya devam eden bir parodi hesabıydı ve bu da asılsız bir söylentinin geniş çapta yayılmasına neden oldu.

Başka bir gelişmede ise, Manchester United'ın eski yıldızı David Beckham, Inter Miami'nin yeni stadyumu Nu Stadium'un açılışıyla meşguldü. Takım, pazar günü sabahın erken saatlerinde bu stadyumda ilk maçına çıktı ve Austin FC ile 2-2 berabere kaldı.

Maçta dikkat çeken bir an, Lionel Messi'nin 10. dakikada erken bir kafa vuruşuyla öne geçmesiydi. Ardından konuk takım skoru eşitledi ve Luis Suárez 82. dakikada beraberliği sağladı. Böylece, Amerikan Ligi şampiyonu olarak yeni stadyumundaki ilk resmi maçında takımına bir puan kazandırdı.

