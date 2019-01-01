ÖZEL | Miroslav Stoch: Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha iyi bir takımdı

Slavia Prag'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, Türkiye dönemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Slavia Prag'da forma giyen Slovak oyuncu Miroslav Stoch, ile oynyacakları UEFA çeyrek final mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Goal' e konuşan Slovak oyuncu, döneminin sorulması üzerine bundan hiç pişmanlık duymadığını belirtti.

"Pişman değilim"

" 'da forma giyiyorken tüm seçeneklerimi değerlendirmeye başlamıştım ve o sırada Fenerbahçe bana teklif yaptı. Ben de bu şansı kesinlikle değerlendirmem gerektiğini düşündüm. Bundan asla pişmanlık duymuyorum. Orası ile alakalı sadece iyi anılarımı hatırlıyorum. Sadece kulüp de değil, şehir ve insanlar da benim için harika bir deneyim oldu. 'deki insanlar futbol ve inançları için yaşıyor."

" 'dan teklif aldım"

"Bu fırsatı iyi şekilde değerlendirdiğim için gururluyum. Fenerbahçe'ye gelmeden hemen önce Galatasaray'a transfer olma ihtimalim vardı. Fakat şimdi dönüp baktığımda en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Fenerbahçe daha iyi bir takımdı."

"Chelsea harika bir rakip"

Slavia Prag ile UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Chelsea mücadelesine hazırlanan Stoch, "Çeyrek finalde olmanın keyfini çıkarıyoruz. Böyle bir rakibe karşı oynamak herkesin hayalidir. Chelsea mükemmel bir rakip, adeta kendinizi Şampiyonlar Ligi'nde hissediyorsunuz. Büyük kulüplerle oynayarak buraya kadar geldik bu yüzden onları da eleyebiliriz" ifadelerini kullandı.