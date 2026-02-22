"Zorlu bir süreç olacak" - Jesse Lingard, eski Man Utd yıldızının şok transferiyle ilgili uyarıda bulundu

Vickery, talkSPORT'a şunları söyledi: "Remo adlı bir kulüple görüşüyor, bu da büyük Brezilya kulüplerinin çoğunun kürek kulüpleri olarak kurulduğu anlamına geliyor. Her neyse, bu biraz sıra dışı bir durum.

Remo, Brezilya'nın kuzeyinde, Belem'de bulunuyor. Belem, aslında Portekizce'de Bethlehem anlamına geliyor. Bir zamanlar orada oynamaya giden bir Brezilyalı oyuncu vardı ve '[İsa] Mesih'in doğduğu yerde oynamaktan büyük onur duyuyorum' demişti. Ve bunun aslında böyle olmadığı açıklanmak zorunda kalınmıştı.

“Her neyse, burada neler olduğunu merak ediyorum, çünkü Remo yeni yükseldi ve herkes onların hemen geri düşeceğini düşünüyor. Brezilya şampiyonasında üç tur geride, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Oraya gitmek zorlu bir iş, Jesse Lingard. Oraya gideceksen, zorlu bir iş. Birincisi, çünkü tüm yıl boyunca küme düşmeme mücadelesi vereceksin.

“İkincisi, haritaya bak. Brezilya futbolunun merkezi güneydoğuda. Rio, Sao Paulo ve Belo Horizonte. Remo'nun bulunduğu yerden neredeyse her deplasman maçı dört saatlik bir uçak yolculuğu gibi. Brezilya çok büyük. Yani Remo ile sözleşme imzalamaktan daha kolay para kazanma yolları var.

“Merak ettiğim şey, bu benim Dick Dastardly ve onun alaycı köpek şapkasını takmamı gerektiriyor, çünkü bu durumda ben olsam, müzakereleri biraz uzatır, başka bir teklif gelip gelmeyeceğini beklerdim. Belki daha fazla Brezilya kulübü çıkar... Ben onun yerinde olsam böyle yapardım.”