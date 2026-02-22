Getty
Çeviri:
"Zorlu bir süreç olacak" - Jesse Lingard, eski Man Utd yıldızının şok transferiyle ilgili uyarıda bulundu
Lingard, FC Seoul'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu oldu.
Uzak Doğu'daki Asya macerasını sona erdirdikten sonra Lingard, The Guardian'a "Avrupa, Suudi Arabistan, BAE" dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki takımlarla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Bir aşamada İngiliz futboluna dönüş konusu gündeme geldi ve Ryan Reynolds ile Rob Mac, Wrexham'a Premier Lig'de kendini kanıtlamış bir oyuncuyu transfer etmeleri için baskı gördü. Hatta West Ham'ın, daha önce kiralık olarak forma giyen bu oyuncuya teklifte bulunabileceği bile öne sürüldü.
Lingard, rahatlık alanından çıkma konusunda uyarıda bulundu.
Orada herhangi bir anlaşma yapılmadı ve Lingard belirsizlik içinde kaldı. Ancak 33 yaşındaki oyuncu, Brezilya'dan gelen bir teklifi değerlendirmek zorunda. Remo, 31 yıl aradan sonra Campeonato Brasileiro Serie A'ya geri döndü ve üçüncü lige kadar düşmüştü, ancak şimdi iddialı planlar yapıyor.
Lingard onların radarında, ancak Güney Amerika futbolu uzmanı Tim Vickery, 32 kez İngiltere milli takımında forma giyen oyuncuya, konfor alanından bir adım daha atmanın ne kadar zor olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Lingard'ın Brezilya'da zorlanmasının nedenleri
Vickery, talkSPORT'a şunları söyledi: "Remo adlı bir kulüple görüşüyor, bu da büyük Brezilya kulüplerinin çoğunun kürek kulüpleri olarak kurulduğu anlamına geliyor. Her neyse, bu biraz sıra dışı bir durum.
Remo, Brezilya'nın kuzeyinde, Belem'de bulunuyor. Belem, aslında Portekizce'de Bethlehem anlamına geliyor. Bir zamanlar orada oynamaya giden bir Brezilyalı oyuncu vardı ve '[İsa] Mesih'in doğduğu yerde oynamaktan büyük onur duyuyorum' demişti. Ve bunun aslında böyle olmadığı açıklanmak zorunda kalınmıştı.
“Her neyse, burada neler olduğunu merak ediyorum, çünkü Remo yeni yükseldi ve herkes onların hemen geri düşeceğini düşünüyor. Brezilya şampiyonasında üç tur geride, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Oraya gitmek zorlu bir iş, Jesse Lingard. Oraya gideceksen, zorlu bir iş. Birincisi, çünkü tüm yıl boyunca küme düşmeme mücadelesi vereceksin.
“İkincisi, haritaya bak. Brezilya futbolunun merkezi güneydoğuda. Rio, Sao Paulo ve Belo Horizonte. Remo'nun bulunduğu yerden neredeyse her deplasman maçı dört saatlik bir uçak yolculuğu gibi. Brezilya çok büyük. Yani Remo ile sözleşme imzalamaktan daha kolay para kazanma yolları var.
“Merak ettiğim şey, bu benim Dick Dastardly ve onun alaycı köpek şapkasını takmamı gerektiriyor, çünkü bu durumda ben olsam, müzakereleri biraz uzatır, başka bir teklif gelip gelmeyeceğini beklerdim. Belki daha fazla Brezilya kulübü çıkar... Ben onun yerinde olsam böyle yapardım.”
Lingard'ın geleceği ne olacak? Büyük bir karar verilmek üzere
Lingard'ın Hollanda'ya transfer olacağına dair bir başka sürpriz haber daha çıktı. Eski United forveti Robin van Persie, Feyenoord'un teknik direktörü olarak kararları veriyor ve Chelsea'den ayrılan Raheem Sterling'i kadrosuna kattı.
İngiltere'deki haberlere göre İtalyan takımları da Lingard'ı kadrolarına katmak istiyor. Bu durumda Lingard, Brezilya'dakinden farklı bir Serie A takımına transfer olabilir. Lingard'ın uzun vadeli geleceği hakkında henüz bir karar alınmadı, ancak birkaç haftadır maçlardan uzak kaldığı için yeni bir takım seçmesi gerekiyor. Nereye giderse gitsin, ilk maçına çıkmadan önce maç kondisyonu ve keskinliğini kazanması gerekecek.
Lingard, 2022'de Premier League'e geri dönen Nottingham Forest'ta zorlu bir sezon geçirdikten sonra Güney Kore'de futbol sevgisini yeniden keşfetti ve hala sunabileceği çok şey olduğuna inanıyor. Brezilya'ya yapacağı şok transfer, gizemli orta saha oyuncusuna birçok yeni zorluk ve sosyal medya içeriği fırsatı sunacaktır.
