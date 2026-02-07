Getty Images
Zinedine Zidane, Manchester United'ın başına mı geçecek?
Amorim’in kalıcı halefi arayışı
Manchester United, 2025-26 sezonunun son bölümüne girilirken bir kez daha kritik bir yol ayrımında bulunuyor. Amorim döneminin yarattığı dalgalı tablo, yönetimi; teknik direktör değişiklikleriyle anılır hâle gelen kulübe nihayet kalıcı bir istikrar getirebilecek bir lider arayışına itmiş durumda. Geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick, üst üste alınan üç galibiyetle takıma yeniden sakinlik ve kimlik kazandırmış olsa da, Old Trafford kulislerinde büyük isimli bir teknik direktör ihtimali sürekli gündemde kalmaya devam ediyor.
Bu boşluk için adı en sık anılan üst düzey adaylardan biri Zinedine Zidane. Fransız çalıştırıcı, 2021’de Real Madrid’den ikinci kez ayrıldığından bu yana kulübe dönmedi ve yıllardır işsiz olması futbol dünyasının en büyük gizemlerinden biri olarak görülüyor. Zidane’ın son beş yılda Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen birçok teklifi geri çevirdiği biliniyor. Kulislere göre bunun nedeni, Dünya Kupası sonrasında Fransa Milli Takımı’nı devralma ihtimalini beklemesi. Ancak millî takım cephesinde şimdilik bir değişiklik görünmezken, üç kez Şampiyonlar Ligi kazanan Zidane’ın Premier League’in kendine özgü zorlu atmosferinde kendini denemeye ikna edilip edilemeyeceği sorusu öne çıkıyor.
Brown’a göre Zidane Old Trafford’a “X faktörünü” getirir
Eski Manchester United savunmacısı Wes Brown, kulübün geçmişte pek çok büyük isimle çalışmış olmasının mevcut arayışı daha da zorlaştırdığını düşünüyor. BettingLounge’a konuşan Brown, yaz aylarında farklı bir yola girilmesi hâlinde Zidane’ın takımın başına geçmesi için “rüya aday” olduğunu söyledi.
Brown’a göre Zidane, başarılarla dolu kariyeri sayesinde, yıllar içinde pek çok ünlü teknik direktörün gelip geçmesine rağmen istenen sonucu alamayan soyunma odasını kontrol altına alabilecek özel bir karizma ve kişiliğe sahip:
“United’da o kadar çok büyük isim görev yaptı ki bu işi zorlaştırıyor. Ben Zinedine Zidane’ı da bu listenin içine koyarım. Bunu çok isterdim. Ama yine dönüp dolaşıp iş, kişilik meselesine geliyor.”
Brown, Zidane gibi bir ismin hem oyuncular üzerinde anında saygı uyandıracağını hem de taraftarların uzun süredir özlemini çektiği dünya çapında bir teknik direktör profilini temsil edeceğini savunuyor.
Ancak eski İngiltere Milli Takımı oyuncusu, yapılacak herhangi bir yeni atamanın kulübün yapısıyla tam uyumlu olması gerektiği konusunda da uyarıyor; aksi hâlde geçmişte yaşanan sürtüşmelerin yeniden ortaya çıkabileceğini vurguluyor.
United yönetimini zorlayan Premier Lig deneyimi ikilemi
Old Trafford’a yurt dışından yapılacak herhangi bir teknik direktör atamasında en büyük soru işaretlerinden biri, İngiltere Premier League deneyiminin olmaması. Wes Brown, son dönemde farklı liglerden gelen teknik direktörlerin yaşadığı uyum sorunlarına dikkat çekti. Hem Erik ten Hag hem de Amorim, istikrarı yakalamakta zorlandı ve kulüp içindeki anlaşmazlıkları yönetemedi; bu da nihayetinde görevden ayrılmalarına yol açtı. Brown’a göre yönetim, bu “çatışmalardan” ders çıkarmalı ve yeni kalıcı teknik direktörün ilk günden itibaren hazır olmasını sağlamalı.
Brown konuyla ilgili şunları söyledi: “Premier Lig’de hiç çalışmamış birini getirmek gerçekten işe yarar mı? Bu da çok önemli bir soru. Erik ten Hag ya da Ruben Amorim dönemlerinde yaşadığımız duruma yeniden düşmek istemezsiniz. Süreç içinde sürekli anlaşmazlıklar yaşanmamalı. İlk günden itibaren durumun ne olduğu, yapının nasıl işleyeceği net olmalı. Bence bundan sonrası için bu çok kritik.”
Carrick görevde kalmak için güçlü bir mesaj veriyor
Carrick görevde kalmak için güçlü bir mesaj veriyorZidane gibi büyük isimlerin yarattığı cazibeye rağmen, şu anda kulübede oturan isim yönetimin başka seçeneklere yönelmesini giderek zorlaştırıyor. Michael Carrick’in yardımcı antrenörlükten geçici teknik direktörlüğe geçişi, taraftarlar tarafından büyük ölçüde olumlu karşılandı. Birçok taraftar Carrick’i, kulübün en başarılı dönemleriyle bağ kuran bir figür olarak görüyor. Brown da, Amorim döneminde perde arkasında bir şeylerin yolunda gitmediğini kabul ederken, Carrick’in artık sadece geçici bir çözüm olmadığını gösterdiğini düşünüyor.
Brown değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Ruben’le perde arkasında doğru gitmeyen bir şeyler olduğu belliydi ve bir teknik direktörden daha vazgeçmek zorunda kaldınız. Bu şekilde olmaz. Michael konusunda aşırıya kaçmayalım ama aynı zamanda taraftarların büyük çoğunluğunun onun çok iyi bir iş çıkardığını ve görevde kalacak kadar yeterli olduğunu düşündüğünü söyleyebilirim.”
