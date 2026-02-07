Zinedine Zidane, Manchester United'ın başına mı geçecek?

Eski Manchester United savunmacısı Wes Brown, kulübün geçmişte pek çok büyük isimle çalışmış olmasının mevcut arayışı daha da zorlaştırdığını düşünüyor. BettingLounge’a konuşan Brown, yaz aylarında farklı bir yola girilmesi hâlinde Zidane’ın takımın başına geçmesi için “rüya aday” olduğunu söyledi.

Brown’a göre Zidane, başarılarla dolu kariyeri sayesinde, yıllar içinde pek çok ünlü teknik direktörün gelip geçmesine rağmen istenen sonucu alamayan soyunma odasını kontrol altına alabilecek özel bir karizma ve kişiliğe sahip:

“United’da o kadar çok büyük isim görev yaptı ki bu işi zorlaştırıyor. Ben Zinedine Zidane’ı da bu listenin içine koyarım. Bunu çok isterdim. Ama yine dönüp dolaşıp iş, kişilik meselesine geliyor.”

Brown, Zidane gibi bir ismin hem oyuncular üzerinde anında saygı uyandıracağını hem de taraftarların uzun süredir özlemini çektiği dünya çapında bir teknik direktör profilini temsil edeceğini savunuyor.

Ancak eski İngiltere Milli Takımı oyuncusu, yapılacak herhangi bir yeni atamanın kulübün yapısıyla tam uyumlu olması gerektiği konusunda da uyarıyor; aksi hâlde geçmişte yaşanan sürtüşmelerin yeniden ortaya çıkabileceğini vurguluyor.