"Zihinsel olarak yorgunum" - Philippe Coutinho, çocukluk kulübü Vasco da Gama'dan ayrıldığını doğruladı
Coutinho, duygusal bir açıklamadan sonra Vasco'dan ayrıldı
Coutinho, Instagram'da duygusal bir açıklamayla Vasco'daki kariyerinin sona erdiğini açıkladı ve taraftarlara kulübün her zaman kalbinde olacağını ancak "zihinsel olarak yorgun" olduğu ve "kulüpteki döngüsünün sona erdiği" için veda etmenin doğru zaman olduğunu söyledi.
33 yaşındaki oyuncu, Vasco'nun altyapısından yetişti ve 2010 yılında 18 yaşında Inter Milan'a transfer oldu. İki yıl önce 3,5 milyon sterlin (4,7 milyon dolar) karşılığında sözleşme imzalamıştı. Inter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih'te başarılı bir kariyer geçiren ve bir ara 145 milyon sterlin (195 milyon dolar) karşılığında Katalan devine transfer olan Coutinho, her şeyin başladığı kulübe kısa bir süreliğine geri döndü, ancak sözleşmesinin feshedilmesini talep ettikten sonra yeniden serbest oyuncu oldu.
Coutinho, Vasco da Gama'dan ayrılmasını açıkladı
Coutinho Çarşamba günü Instagram'da bir paylaşımda şunları yazdı: "Bunu yazmadan önce uzun uzun düşündüm. Gerçekten öyle. Ancak size ve bu kulübe duyduğum saygı, sevgi ve bağlılıktan dolayı buraya gelip içimden gelenleri söylemem gerektiğini hissettim.
Vasco'ya dönmeyi seçtim çünkü bu kulübü seviyorum. Vasco'nun hayatımda temsil ettiği her şeyi seviyorum. Bu formayı giymek, hayatımda yaptığım en önemli seçimlerden biriydi. Ve her antrenmanda, her maçta elimden gelenin en iyisini yaptım. Her zaman! Hiçbir zaman özveri eksikliği, irade ve bağlılık eksikliği olmadı.
“Karakterimin bir parçası olmayan bir şey için sayısız insan tarafından yargılanmak son derece zor. Taraftarlara, takım arkadaşlarıma veya Vasco'ya asla saygısızlık etmem. Hiçbir yerde böyle bir şey yapmadım. Beni tanıyan herkes bunu bilir.
“O anda, soyunma odasına giderken, kulüpteki zamanımın bittiğini hissettim ve fark ettim ve zihinsel sağlığımı önceliklendirmek için geri dönmedim. Bu çok acı verici.”
"Aşkın bir parçası" - Coutinho, Vasco'ya duygusal bir veda ediyor
"Gerçek şu ki, zihinsel olarak çok yorgunum," diye devam etti. "Her zaman çok çekingen bir insan oldum, bu yüzden bunu burada söylemek kolay değil, ama dürüst olmam gerekiyor.
Vasco ile olan ilişkim sevgi dolu bir ilişki. Ve sonsuza kadar da öyle kalacak. Ağır bir yürekle, şimdi bir adım geri atıp Vasco'daki bu bölümü sonlandırmanın zamanının geldiğini anlıyorum.
Burada yaşadığım her şey için minnettarım. Vasco'yu sonsuza kadar kalbimde, tarihimde, hayatımda taşıyacağım. En içten dileklerimle... Her şey için teşekkür ederim."
Coutinho'nun Vasco macerası sona erdi, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor
Coutinho, 2024 yılında Vasco'ya ilk olarak kiralık olarak geri döndüğünden bu yana 81 maçta 17 gol ve 7 asist kaydetti ve geçen yaz bu transferi kalıcı hale getirdi. Ancak Brezilya'ya dönüşünün olumlu başlangıcı, son haftalarda kötüye gitti.
Kendi taraftarları tarafından birçok kez yuhalandı, en sonuncusu Campeonato Carioca çeyrek finalinde ikinci lig takımı Volta Redonda'yı penaltı atışlarında mağlup ettikleri maçta oldu. Coutinho, devre arasında oyundan çıkarıldı ve aldığı tepkiler nedeniyle ikinci yarıda takım arkadaşlarını desteklemek için yedek kulübesine dönmemeyi tercih etti.
Coutinho şu anda serbest oyuncu ve futbolcu olarak kariyerinin son yıllarına girerken, kariyerinde ve hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor.
