"Zihinsel olarak yorgunum" - Philippe Coutinho, çocukluk kulübü Vasco da Gama'dan ayrıldığını doğruladı

Coutinho Çarşamba günü Instagram'da bir paylaşımda şunları yazdı: "Bunu yazmadan önce uzun uzun düşündüm. Gerçekten öyle. Ancak size ve bu kulübe duyduğum saygı, sevgi ve bağlılıktan dolayı buraya gelip içimden gelenleri söylemem gerektiğini hissettim.

Vasco'ya dönmeyi seçtim çünkü bu kulübü seviyorum. Vasco'nun hayatımda temsil ettiği her şeyi seviyorum. Bu formayı giymek, hayatımda yaptığım en önemli seçimlerden biriydi. Ve her antrenmanda, her maçta elimden gelenin en iyisini yaptım. Her zaman! Hiçbir zaman özveri eksikliği, irade ve bağlılık eksikliği olmadı.

“Karakterimin bir parçası olmayan bir şey için sayısız insan tarafından yargılanmak son derece zor. Taraftarlara, takım arkadaşlarıma veya Vasco'ya asla saygısızlık etmem. Hiçbir yerde böyle bir şey yapmadım. Beni tanıyan herkes bunu bilir.

“O anda, soyunma odasına giderken, kulüpteki zamanımın bittiğini hissettim ve fark ettim ve zihinsel sağlığımı önceliklendirmek için geri dönmedim. Bu çok acı verici.”