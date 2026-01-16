Getty Images Sport
Zidane, Real Madrid'deki başarısının sırrını açıkladı! ‘Bunu anlamadıysanız, kalamazsınız’
Alonso'nun ayrılığı sonrası Real Madrid kaosa sürüklendi
Real Madrid, teknik direktör Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra bu hafta kaosa sürüklendi. Alonso, göreve başladıktan sekiz aydan kısa bir süre sonra ayrıldı ve yerine Arbeloa getirildi. İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya yenilmek, Alonso için sonun başlangıcı oldu ve kulüp, haberi şu açıklamayla doğruladı:
"Real Madrid CF, kulüp ve Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma ile, kendisinin birinci takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verildiğini duyurur. Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olduğu ve kulübümüzün değerlerini her zaman temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, Xabi Alonso'ya ve tüm teknik ekibine bu süre zarfındaki çalışmaları ve özverileri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında onlara başarılar diler."
Zidane, Real Madrid'deki başarısının sırrını açıkladı
Zidane, Real Madrid'in başında iki dönem görev yaptı ve Santiago Bernabeu'ya birçok kupa kazandırdı. Real Madrid'deki zamanını, Madrid'deki teknik direktörlerinden Hamidou Msaidie'nin YouTube kanalında anlatan oyuncu, başarılı olmanın sırrını şöyle açıkladı: "Real Madrid'de oyuncuların emrindeydik. Bence güçlü olan şey bu; oyuncu için oradasınız. Bunu anlamadıysanız, bu meslekte uzun süre kalamazsınız. Onları desteklemek için oradayız; onlara destek olduğunuzu göstermelisiniz. Soyunma odasının uygulamak istediğiniz şeylere inanması için, bizi sevmeleri gerekiyor. Oyuncular uyguladığınız her şeye, antrenmana, her şeye katılmıyorsa... her zaman bir şeyler eksik olacaktır. Bizimle birlikte, bence her seviyede gerçekten keyif aldılar. Oyunculara çok fazla özgüven aşıladık. Zor bir dönemden geçmişlerdi ve özgüvenlerini, kondisyonlarını, her şeylerini yeniden kazanmaları gerekiyordu. Tüm bunları geri kazanabilmeleri için bir çerçeve oluşturduk. Bir oyuncu rekabetçi, antrenman yapmaktan ve maçlara çıkmaktan mutluysa, üç Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmanız kaçınılmazdır."
Arbeloa için kabus gibi başlangıç
Arbeloa, Real Madrid'deki görevine kabus gibi bir başlangıç
yaptı; takımı, Kral Kupası'nda zayıf Albacete'ye elendi. Kylian Mbappe ve Jude Bellingham da dahil olmak üzere birçok büyük isim Arbeloa tarafından kadroya alınmadı ve Los Blancos 3-2 mağlup olurken onların yokluğu hissedildi.
Ancak yeni teknik direktör maçtan sonra hiçbir pişmanlık duymadığını belirtti: "Bu kulüpte beraberlik kötü, bir trajedi, o yüzden böyle bir yenilgiyi düşünün. Ben sorumluyum, kararları ben veriyorum: takım, nasıl oynamak istediğimiz, oyuncu değişiklikleri. Moralimizi ve fiziksel olarak toparlanmaya ve Cumartesi günkü maç için [Levante'ye karşı] daha iyi olmaya çalışacağız. Kadronun doğru olduğuna ikna olmuştum ve hala öyle düşünüyorum. Harika oyunculara sahip olağanüstü bir kadromuz var. Sadece bir günlük [hazırlık] sonrasında onlardan istediğim her şeyi yapmaları kolay değil. Birçok oyuncunun en iyi fiziksel seviyesine geri dönmesi gerekiyor. Hiçbir şeyden pişman değilim. Aynı takımı tekrar seçerdim."
Klopp göreve hazır!
Real Madrid'in mağlubiyeti, Arbeloa'nın Real Madrid teknik direktörlüğü koltuğunda uzun süre kalmayabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un olası bir aday olarak adı geçti ve Alman teknik adamın İspanyol devinden gelecek bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğu düşünülüyor.
