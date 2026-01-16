Zidane, Real Madrid'deki başarısının sırrını açıkladı! ‘Bunu anlamadıysanız, kalamazsınız’

Real Madrid, teknik direktör Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra bu hafta kaosa sürüklendi. Alonso, göreve başladıktan sekiz aydan kısa bir süre sonra ayrıldı ve yerine Arbeloa getirildi. İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya yenilmek, Alonso için sonun başlangıcı oldu ve kulüp, haberi şu açıklamayla doğruladı:

"Real Madrid CF, kulüp ve Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma ile, kendisinin birinci takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verildiğini duyurur. Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olduğu ve kulübümüzün değerlerini her zaman temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, Xabi Alonso'ya ve tüm teknik ekibine bu süre zarfındaki çalışmaları ve özverileri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında onlara başarılar diler."