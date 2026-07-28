Fransa Futbol Federasyonu'nun Zinedine Zidane'ı milli takımın teknik direktörlüğüne getirme kararı, yedek kulübesindeki basit bir değişiklikten ibaret değil; aksine "Horozlar"ın tarihinde yeni bir dönemin başladığının ilanıydı.
Tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Didier Deschamps'ın önderliğinde 14 yıl geçiren milli takım, şimdi hiçbir uluslararası deneyimi olmayan ancak Real Madrid tarihinin en büyük dönemlerinden birine imza atmış bir teknik direktörün yönettiği farklı bir projeye giriyor.
Zidane'ı bekleyen görev, hızlı sonuçlar almanın ya da yeni bir şampiyonluk kazanmanın ötesinde. Zira üç temel soruyu yanıtlaması gerekecek: Deschamps'ın mirasını nasıl koruyacak? Real Madrid'deki başarılı felsefesini milli takım futboluna taşıyabilecek mi? Ve 2021'den bu yana teknik direktörlükten uzak kalmış olması başarı şansını etkileyecek mi?