Deschamps, "pragmatik" tarzı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kaldı, ancak turnuva futbolunun lig futbolundan farklı olduğunu defalarca kanıtladı.

Fransa'nın eski teknik direktörü üç sabit temele dayandı: "Hatlar arasındaki boşlukları azaltan düzenli bir savunma bloğu, savunmadan hücuma hızlı geçiş ve son üçlü bölgede bireysel kaliteden yararlanma."

Fransa'nın hedefi topa sahip olmak değil, maça sahip olmaktı. Birçok büyük karşılaşmada Deschamps, boşlukları kontrol etme ve tempoyu yönetme karşılığında topa sahip olmayı rakibine bıraktı; bu durum, farklı turnuvalarda Arjantin, Belçika, Almanya ve İngiltere karşısında net bir şekilde ortaya çıktı.

Bu tarz, milli takıma büyük bir savunma istikrarı kazandırdı, ancak buna karşılık zaman zaman sahip olduğu hücum bolluğundan tam anlamıyla faydalanmayı azalttı.

Deschamps disiplin ekolünü temsil ediyorsa, Zidane esneklik ekolünü temsil ediyor. Fransız teknik adam hakkındaki en yanlış kanılardan biri, sabit bir oyun tarzına dayandığıdır.

Gerçekte Zidane, taktiksel dizilişe, ilkelere bağlı olduğu kadar bağlı değildi. Real Madrid'deki iki döneminde, takım kimliğini kaybetmeden 4-3-3, 4-4-2 ve 4-2-3-1 dizilişleriyle oynattı.

Felsefesi dört ana unsura dayanıyordu: "Orta sahaya hâkim olmak, oyunculara karar alma özgürlüğü tanımak, taktiksel dizilişi rakibe göre değiştirmek ve tek bir tarzı dayatmaktan çok maçları yönetmek."

İşte bu, birçok analistin onu "oyuncularını kendisine uyum sağlamaya zorlayan bir teknik adam değil, oyuncularına uyum sağlayan bir teknik adam" olarak nitelendirmesine yol açtı.